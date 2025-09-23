สีกาโผล่ร้อง อดีตหลวงพ่อเมือง วัดดังกาฬสินธุ์ ทุจริตเงินวัด บิ๊กเต่าสอบต่อ มีเลขบัตรปชช. 2 เลขหรือไม่

บิ๊กเต่า เผย สีกา ร้องให้ตรวจสอบ อดีตหลวงพ่อวัดป่ามัชฌิมวาส ทุจริตเงินวัดหลังลาสิกขา อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง พบ ยังมีอิทธิพลสั่งการใช้เงินในวัดแม้สึกแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้สัมภาษณ์ภายหลัง สีกาบี เข้าร้องทุกข์กับศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังของวัดป่ามัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์ และ นายเมือง กอหาร อดีตเจ้าอาวาสวัดฯ หรืออดีตพระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง) หลังจากมหาเถรสมาคมมีมติให้ปาราชิกและต้องพ้นจากความเป็นพระตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า เบื้องต้นวันนี้ สีกาบีได้มายื่นหนังสือ ร้องให้ตรวจสอบอดีตพระเมืองที่สึกไปแล้ว ซึ่งหลังจากสึกอดีตหลวงพ่อเมือง ก็ยังอยู่วัดและบริหารจัดการเอาเงินวัดไปใช้ สีกาบี จึงมาร้องให้ศูนย์ฯ ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้
- สึกแล้ว หลวงพ่อเมือง พระดังกาฬสินธุ์ ลาสิกขาในวัย 79 หลังถูกร้องเรียนเสพเมถุน 9 ปีทั้งนี้ยังไม่ทราบในข้อเท็จจริง แต่พระเมื่ออยู่วัดมานาน พอสึกก็อยู่ในช่วงทำใจอยากอยู่วัดต่อ ซึ่งช่วงทำใจ ก็ยังมีอิทธิพลในวัด สั่งโน้นนี่ และพระในวัดยังเกรงใจอยู่
ส่วนเรื่องที่เดี่ยวข้องกับสีกาจนมหาเถรสมาคมให้ปาราชิกนั้น ตนไม่ทราบเรื่อง แต่ในขณะนี้ มีมติมาหาเถรสมาคมแล้ว และท่านก็สึกแล้วก็จบไปที่จะเป็นเรื่องของความผิดพระธรรมวินัย แต่เรื่องที่มาร้องกับตำรวจคือ เรื่องทุจริตเงินในวัด จึงมอบหมายให้ศูนย์ฯไปตรวจสอบ โดยจะต้องให้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหลังจากอดีตหลวงพ่อเมืองสึกจากวัดไม่นาน ในวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ก็ยังอยู่วัดต่อ แล้วก็ออกจากวัดไป
ส่วนประเด็นที่อดีตหลวงพ่อเมือง มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 หมายเลข หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ตนเองไม่ทราบความสัมพันธ์ของสีกาบี คนที่มาร้อง กับอดีตหลวงพ่อเมืองด้วย จะต้องทำการสืบสวนก่อน