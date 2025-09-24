กปน.เร่งเช็กความเสียหาย เหตุถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล ท่อประปาแตก กระทบผู้ใช้น้ำ

การประปานครหลวง เร่งตรวจสอบความเสียหาย เหตุถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล ท่อประปาแตก กระทบการให้บริการน้ำประปา
จากกรณีถนนสามเสนทรุดตัว หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ ช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน หลุมกว้างขนาด 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร และยังมีการทรุดตัวอยู่เรื่อยๆ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น รถยกของ สน.สามเสน และรถยนต์ 1 คัน ตกลงไปด้วย ขณะที่มีการอพยพผู้ป่วยในโรงพยาบาลและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงออกไปจากพื้นที่ อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 24 กันยายน การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.แล้ว พร้อมประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัว
โดย กปน.ระบุว่า วันนี้ (24 ก.ย.68) จากเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้ท่อประปาแตก ขณะนี้ กปน.อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกับการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป