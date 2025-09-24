ชัชชาติ เผยเหตุถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล ดินไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

‘ชัชชาติ’ รุดตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 กันยายน ที่หน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารวชิรพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัว
นายชัชชาติกล่าวว่า สาเหตุของถนนทรุดตัวเกิดจากดินไหลเข้าไปในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์และสถานี เมื่อเพดานสถานีเสียหาย ดินด้านบนจึงไหลลงสู่อุโมงค์และช่องว่างใต้ดินที่กำลังก่อสร้าง ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียงทรุดตัวตามไปด้วย
นายชัชชาติกล่าวต่อว่า ฝั่งมุ่งหน้าสะพานซังฮี้ดินยังแข็งแรง แต่ฝั่งที่เกิดการทรุดตัวดินอ่อน และไม่มีโครงสร้างค้ำยันรองรับ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลวชิรพยาบาลระงับการให้บริการผู้ป่วยนอกชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยที่นัดหมายวันนี้ 3,500 ราย ได้แจ้งเลื่อนแล้ว โดย กทม.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ป้องกันการเสียหายเพิ่มเติม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โดยทิ้งระยะห่างประมาณ 100 เมตร เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียงถนนสามเสน
ขณะเดียวกัน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประชาสัมพันธ์แผนที่เส้นทางเดินรถเข้า-ออกโรงพยาบาลชั่วคราว สำหรับบุคลากรคณะ เนื่องจากมีการปิดพื้นที่ลานด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน จึงต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรภายใน รพ.ทั้งขาเข้าและขาออก โดยใช้เส้นทางดังแผนที่ด้านล่าง ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.เป็นต้นไป