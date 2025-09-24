กองทัพภาค2 รับมอบวัตถุมงคล จากครูบาธรรมชัยเกจิดังจังหวัดน่าน เป็นขวัญกำลังใจทหารชายแดน
วันที่ 24 กันยายน พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า จาก พระครูสุชัยธรรมนันท์ (ครูบาธรรมชัย) เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และเจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัย และคณะลูกศิษย์ เดินทางมาจาก น่านและกทม. เพื่อมอบวัตถุมงคล กับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อแจกทหารชายแดน ณ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งครูบาธรรมชัยได้มอบ ตะกรุดโทนธรรมชัย รุ่นดวงดีพลิกชีวิต จำนวน 3,000 ดอก และ เหรียญเจ้าสัวเศรษฐีทวีคูณ เพื่อให้ทหารแนวหน้าได้นำไปบูชา เสริมสร้างขวัญกำลังใจและปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
โดยพระครูสุชัยธรรมนันท์ (ครูบาธรรมชัย) ได้กล่าวถึง การเดินทางมาครั้งนี้มาด้วยใจ มามอบกำลังให้ทหารกล้าทุกคน การมอบวัตถุมงคลในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความห่วงใยและเชิดชูเกียรติทหารหาญผู้เสียสละเพื่อชาติ ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างพลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยขอให้ทหารไทยที่สู้รบอยู่ตามแนวชายแดน จงปลอดภัยทุกนาย