ครอบครัวพลทหารธีรยุทธ แนวหน้าที่เสียชีวิตซึ้งใจกองทัพให้พี่สาวเข้ารับราชการแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพลทหารธีรยุทธ กระจ่างทอง อายุ 22 ปี ได้เสียชีวิตระหว่างการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ช่องตาเฒ่า อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
การเสียชีวิตของพลทหารธีรยุทธ กระแสจะแตกต่างไปจากทหารกล้าท่านอื่นที่เสียชีวิตในสนามรบ หลังจากมีการนำเสนอภูมิหลังของครอบครัวของพลทหารธีรยุทธ ว่าอยู่กันแบบแร้นแค้น อาศัยอยู่บนที่ดินของหลวง(ทบ.5) ปลูกกระต๊อบเป็นหลังๆ เป็นที่หลบแดนฝน ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา โดยเฉพาะภาพของเสาบ้านและหลังคาที่มุงไว้ที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเก็บออมของพลทหารธีรยุทธ ที่ตั้งใจจะสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ กลายเป็นภาพสะดุดตา สะดุดใจของผู้ใจบุญและคนรักชาติจากทั่วประเทศ บริจาคเงินมาให้สร้างบ้านต่อเป็นจำนวนมาก รวมถึงความถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานบ้านชั่วคราว(น็อคดาวน์)มาให้ในทันทีจำนวน 1 หลัง
เวลาผ่านไปประมาณ 2 เดือนหลังจากวันที่เสียชีวิต ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าที่บ้านเลขที่ 289 หมู่ 20 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวธีรยุทธ พบว่าบ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างเดินหน้าไปแล้วประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นบ้านปูนชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำมูลค่าประมาณ 1.8 ล้านบาท (ไม่รวมกับบ้านพระราชทาน)
นายกิมแดง กระจ่างทอง อายุ 60 ปี และนางติน กระจ่างทอง อายุ 61 ปี พ่อและแม่ของพลทหารธีรยุทธ เล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า ถึงตอนนี้ยังคิดถึงลูกชายไม่หายเหมือนลูกชายยังไม่เสียชีวิต แต่ละวันจะเอาผ้าไปเช็ดรูปภาพของลูก ส่วนหนึ่งก็อยากให้กองทัพทำอะไรสักอย่างไม่อยากให้คาราคาซังกันอยู่กับประเทศกัมพูชา เพราะทหารไทยและคนไทยถูกกระทำจากประเทศกัมพูชามาโดยตลอด รู้สึกสงสารทหารไทยที่ต้องอดทนอดกลั้นระหว่างชาวบ้านเขมรมายั่วยุ
น.ส.หอมจันทร์ กระจ่างทอง อายุ 26 ปี น้องสางพลทหารธีรยุทธ กล่าวว่าดีใจไม่หายที่คนไทยใจบุญมองเห็นครอบครัวจนๆอุตส่าห์เจียดเงินบริจาคมาช่วยสร้างบ้านให้ พระเจ้าอยู่หัวยังมอบบ้านพระราชทานให้อีก โดยเฉพาะตอนนี้ต้องขอขอบคุณกองทัพไทยที่ช่วยเหลือมาโดยตลอด และล่าสุดกองทัพให้ตนเข้ารับราชการสังกัดมณฑณทหารบกที่ 26 บุรีรัมย์แล้ว อยู่ระหว่างรออบรมและเข้าทำงาน ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณกองทัพและประชาชนชาวไทยได้อย่างไร นอกจากหลังจากนี้จะตั้งใจทำงานรับใช้ชาติให้ดีที่สุด