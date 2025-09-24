ด่วน!! ดินสไลด์เพิ่ม ถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล ช่วยกู้ภัยโรยตัว ออกจากพื้นที่
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 24 กันยายน ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการยกรถกระบะที่อยู่กลางถนนสามเสนไปในที่ปลอดภัย นายนิธาน ชื่นชนกพิบูล อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ชุดที่เข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายรถกระบะที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุให้สัมภาษณ์ว่า รถกระบะดังกล่าวเป็นรถของคนงานที่นำมากั้นพื้นที่ ไม่ให้รถของประชาชนผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ เนื่องจากขณะนั้นเริ่มมีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นแล้ว ซึ่งจังหวะที่ถนนทรุดตัวและถล่มลงไป คนงานก็รีบออกจากพื้นที่และทิ้งรถไว้จุดนั้น
นายนิธานบอกอีกว่า ตัวอุโมงค์มีความลึกประมาณ 50 เมตร จากพื้นที่ด้านบน ซึ่งพอสำรวจบริเวณด้านล่างก็จะพบว่ามีรถยนต์ ซึ่งเป็นรถเก๋งสีขาว ที่คาอยู่ปากท่อ ขนาดใหญ่ ส่วนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน ทางกู้ภัยไม่เห็น แต่คาดว่าอาจจะไหลลงไปด้านในท่อแล้ว เพราะความกว้างของท่อมีขนาดเกือบ 20 เมตรถือว่าเป็นท่อขนาดใหญ่มาก พร้อมย้ำว่า ไม่มีผู้ใดติดค้างอยู่ในรถหรือภายในจุดเกิดเหตุ
ส่วนการจะเก็บกู้เคลื่อนย้ายรถขึ้นมา ถือว่ามีอุปสรรค ซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ กทม.ว่าจะใช้วิธีไหนในการเคลื่อนย้าย ซึ่งมองว่าอันตราย เพราะขณะนี้ดินก็ยังมีการสไลด์ตัวอยู่เรื่อยๆ และตอนนี้กังวลว่าจะฝนจะตกลงมา หากฝนตกลงมาดินก็จะสไลด์มากขึ้น
ต่อมาเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่ 2 นาย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร โรยตัวลงไปบริเวณที่รถเก๋งสีขาวอยู่ที่ปากอุโมงค์ เพื่อที่จะนำเชือกสะลิงไปผูกไว้กับรถเก๋งคันดังกล่าว เพื่อนำขึ้นมา
แต่เมื่อโรยตัวไปถึงด้านล่างปรากฏว่าดินมีการสไลด์เพิ่มเพราะยังคงมีน้ำไหลออกจากท่อประปาอยู่เรื่อยๆ ทำให้เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงด้านล่างแล้วดินสไลด์เพิ่ม จึงต้องรีบหนีขึ้นมาด้านบนเพื่อความปลอดภัย ทำให้ยังไม่สามารถนำรถดังกล่าวขึ้นมาได้