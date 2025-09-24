ระทึกซ้ำ! แท่นปูนกลางถนน จุดจอดกระบะ โค่นลงหลุม โครงสร้างตึกสน.สามเสม เริ่มทรุดตัว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน จากกรณีถนนสามเสนยุบ หน้าวชิรพยาบาล โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.35 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการยกรถกระบะที่อยู่กลางถนนสามเสนไปที่ปลอดภัย ถนนได้เริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้น
นายนิธาน ชื่นชนกพิบูล อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู กล่าวว่า ตัวอุโมงค์มีความลึกประมาณ 50 เมตร จากพื้นที่ด้านบน ซึ่งพอสำรวจบริเวณด้านล่างก็จะพบว่ามีรถยนต์ ซึ่งเป็นรถเก๋งสีขาว ที่คาอยู่ปากท่อ ขนาดใหญ่ ส่วนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน
ในเวลา 13.25 น. ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตก ทำให้เกิดดินสไลด์ และโครงสร้างอาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน เริ่มมีการทรุดตัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
ต่อมาเวลา 13:50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แท่นปูนจุดที่มีรถกระบะจอดด้านบน ได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วนั้น ล่าสุด จุดดังกล่าวพังลงมาแล้ว และยังมีดินสไลด์ลงมาเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยปฏิบัติงานยากขึ้นในการกู้รถยนต์ที่ตกลงไปด้านล่าง
เครดิต อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา