ข้าวราดแกงคนใจดีอิ่มละ 40 บาท ที่พิษณุโลก ตอบโจทย์เศรษฐกิจแย่ ลูกค้าอุดหนุนเพียบ
ร้านข้าวราดแกงคนใจดี ที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า (เทศบาล 1) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นข้าวราดแกง คิดเงินลูกค้าราคาอิ่มละ 40 บาท ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านข้าวราดแกงคนใจดี ที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า (เทศบาล 1) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นข้าวราดแกง คิดเงินลูกค้าราคาอิ่มละ 40 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก และเข้าถึงทุกกลุ่มอาชีพแน่นร้านตั้งแต่เช้า เมนูกับอาหารวันละ 40 เมนู
นางหนูบาง น้อยวัน อายุ 54 ปี เจ้าของร้านข้าวแกงคนใจดี กล่าวว่า ปัจจุบันตนเองเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดี รายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอาชีพ ตนเองจึงขายข้าวราดแกงคิดอิ่มละ 40 บาท ตักได้ไม่อั้น เติมได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีเมนูอาหารหลากหลายกว่า 40 เมนู และใส่ถุงกลับบ้านราคาถุงละ 30 บาท โดยทางร้านใช้วัตถุดิบอย่างดี รสชาติอร่อย เมนูเด็ดที่ขายดี คือน้ำพริกผักทอด ยำไข่ดาว แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ไข่ลูกเขย เป็นต้น ลูกค้าที่มารับประทานที่ร้าน อาชีพรับจ้างรายวัน ขับไรเดอร์ เก็บของเก่า ลูกจ้างราชการ และ ข้าราชการ ซึ่งที่นี่ไม่เลือกลูกค้าต้อนรับทุกกลุ่มอาชีพ
นางหนูบางกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองขายข้าวราดแกงอิ่มละ 40 บาท ได้กำไรน้อยแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าได้ บางครั้งอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้ทำความดี
สำหรับผู้ที่สนใจรับประทานข้าวราดแกงบุฟเฟ่ต์ร้านคนใจดี เปิดบริการวันจันทร์- เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.00 น. ตลาดไนท์บาซ่าริมแม่น้ำน่าน (ตรงข้ามตลาดเทศบาล 1) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-0116-8861