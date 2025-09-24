กรมการท่องเที่ยว เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนในระดับสากล
กรมการท่องเที่ยว เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “Thailand Good Travel” ภายใต้แนวคิด The Mark of Trust: Verified Journeys, Lasting Value เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนในระดับสากล สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
การเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Green Plan 2030 ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่กรมการท่องเที่ยวริเริ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกด้านความยั่งยืน และการปรับตัวตามมาตรฐานสากล โดยนำหลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ร่วมกับองค์ความรู้และมาตรฐานจาก Green Destinations Foundation และ Travelife for Tour Operators มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในบริบทของไทย
ตราสัญลักษณ์ “Thailand Good Travel” คือการผสานสัญลักษณ์แห่งชาติและความน่าเชื่อถือระดับสากลเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ไอคอนช้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยและพลังแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ และ งาช้าง ที่ถูกออกแบบเป็นรูปเครื่องหมายถูก สื่อถึงการรับรองคุณภาพอย่างเป็นสากล สีเขียวนีออนผสมส้มสะท้อนความทันสมัยและพลังในการขับเคลื่อนความยั่งยืน ทำให้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการท่องเที่ยวที่ได้รับการการันตีคุณภาพและความมีพลังมีชีวิตชีวา หรือความสุขจากการท่องเที่ยว ดังนั้นสีนี้จึงเป็นตัวแทนของการผสานระหว่างนวัตกรรมของมนุษย์กับพลังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสัญญานเตือนของธรรมชาติ สู่จุดยืนการเร่งขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน
การรับรองนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับผู้ประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการเป็น “แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างสมดุล บนพื้นฐานความเป็นไทย และสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” นอกจากการรับรองมาตรฐานแล้ว ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวยังเป็นใบเบิกทางให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่โอกาสในเวทีระดับโลก เช่น การเข้าร่วมประกวด Top 100 Green Destinations ซึ่งเป็นการยืนยันคุณภาพและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยต่อสายตานานาชาติ
โดยมีเกณฑ์การประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย
1. สถานประกอบการที่พักขนาดเล็ก หรือขนาดย่อม ที่จำนวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง และขึ้นทะเบียนเป็นที่พักถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมิน 10 ด้าน ดังนี้ การจัดการและข้อมูล การดูแลผู้คนอย่างใส่ใจ การจ้างงานที่ดี การใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศ การลดขยะ การดูแลจัดการน้ำ การลดมลพิษ อาหารและผลิตภัณฑ์ การดูแลและส่งเสริมวัฒนธรรม การดูแลธรรมชาติ
2. ธุรกิจนำเที่ยว ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย และมีการให้บริการด้านการจัดนำเที่ยว ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 10 ด้าน ได้แก่ การจัดการความยั่งยืนและการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดการภายในองค์กร: นโยบายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน การจัดการภายในองค์กร: สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน: พันธมิตรผู้ประกอบการทัวร์ท้องถิ่น ห่วงโซ่อุปทาน-การขนส่ง-การดำเนินการบริการขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน-การขนส่ง-การเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน-ที่พัก กิจกรรม หัวหน้านำเที่ยว ตัวแทนในท้องถิ่น และมัคคุเทศก์
3. แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ซึ่งจะมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้านคือ ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติและทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิ วัฒนธรรมและประเพณี ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม การประกอบธุรกิจและบริการ
4. ชุมชนท่องเที่ยว ที่รวมตัวกันจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ด้านคุณภาพการบริหารการท่องเที่ยวชุมชน
โดยในเดือนตุลาคม 2568 นี้ กรมการท่องเที่ยวจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Road show) ใน 4 จังหวัด จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ เพชรบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พี่เลี้ยงในระดับภูมิภาคได้เชิญแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมาร่วมมือกันเรียนรู้และฝึกการประเมินตนเองและรายงานผลจากการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานยั่งยืนลงระบบที่ได้ออกแบบเพื่อแสดงสถานะความยั่งยืนในระดับประเทศจากการประเมินตนเองและสามารถต่อยอดสู่เป้าหมายการเข้าสู่มาตรฐานยั่งยืนในระดับสากล พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจต่อไป ตลอดจนเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวไทยกว่า 30 แห่ง เข้าสู่การประกวดและเวทีการรับรองระดับโลกในอนาคต
ตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ไม่ได้เป็นเพียง “สัญลักษณ์” แต่เป็น มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยเข้ากับระบบกฎเกณฑ์และความต้องการของตลาดยุโรปโดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการสร้างพันธมิตรใหม่ เข้าถึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandgreenplan2030.com และ Facebook Page: Thailand Green Tourism Plan 2030