ป.ป.ท. ลงพื้นที่สอบเหตุถนนทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล หวั่นขยายตัวเพิ่ม เร่งหาสาเหตุที่แท้จริง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 กันยายน นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ถนนทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหาคร
จากการลงพื้นที่พบหลุมที่ทรุดตัวขนาดใหญ่ กว้าง 30×30 เมตร ลึก 50 เมตร บริเวณหน้าวชิรพยาบาล และหน้าสถานีตำรวจสามเสน อีกทั้งยังพบว่ามีรถยกของสถานีตำรวจสามเสน และเสาไฟฟ้าตกลงไปในหลุม จำนวน 2 ต้น ซึ่งการทรุดตัวอาจขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ จึงได้มีการประกาศปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรและพักอาศัยใกล้เคียงได้
จากการประเมินและคาดการณ์สาเหตุในเบื้องต้นของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เกิดจากปริมาณฝนที่ตกลงมาสะสม ทำให้น้ำในดินเคลื่อนตัวและเกิดลักษณะของดินสไลด์บริเวณภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายม่วงใต้ (เตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก) ส่วนสาเหตุที่แท้จริง สำนักงาน ป.ป.ท.จะร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป