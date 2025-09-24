กรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการณ์ให้บริการประชาชน ท่าเรือเทศน์ – ท่าเรือเกียกกาย ฟรี
วันที่ 24 กันยายน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 214” อำนวยความสะดวกประชาชน จากกรณี เหตุถนนยุบตัว บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทำให้มีการปิดการจราจรทางบกในพื้นที่ โดยกรมเจ้าท่า ได้นำเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 214” ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากท่าเรือเทเวศน์ นำส่งท่าเรือเกียกกาย (รัฐสภา) โดยบูรณาการร่วมกับ ขสมก. จัดรถเมล์ ขสมก. เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลานี้ (12.30-18.00 น.) เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย