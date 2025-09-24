กสทช. – USO จัด USO Connected for All ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมโลกอินเทอร์เน็ต
เมื่อวันที่ 23 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดงาน USO Connected for All : เชื่อมต่อชีวิต เชื่อมโยงอนาคต ที่ลานกิจกรรม Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ไปยังศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) และห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) จำนวน 2,184 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 20,000 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้เข้าถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบท ตามนโยบายของ กสทช. ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. เช่น USO Net (ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ) USO Wrap (ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ) และบริการอื่น ๆ ทางด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน และเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช. ในการเดินหน้า เพื่อสร้างอนาคตในการสื่อสารผ่านยุคดิจิทัล” กล่าวว่า Universal Service Obligation หรือ USO เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของสำนักงาน กสทช. ที่จะนำพาประชาชนคนไทยก้าวข้ามทุกข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน USO จึงไม่เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐาน แต่คือรากฐานของสังคมแห่งโอกาสที่เท่าเทียม ปลดล็อกศักยภาพของทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างทัดเทียมกับคนในเมือง กสทช. มีหน้าที่ต้องร่วมกันในการเปลี่ยน ความเหลื่อมล้ำให้กลายเป็นความเสมอภาค เปลี่ยนพื้นที่ห่างไกลให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส และเปลี่ยนการเชื่อมต่อให้กลายเป็นโอกาส
“โลกของเราทุกวันนี้หมุนเร็วจนน่าตกใจ การสื่อสารกลายเป็นเหมือนลมหายใจ และการเชื่อมต่อ คือ พลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด แต่ในระหว่างที่หลายคนกำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง กลับมีประชาชนอีกหลายคนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ยังคงอยู่ห่างไกลจากโลกดิจิทัลที่เปี่ยมด้วยโอกาส สิ่งที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่อง ของสัญญาณโทรศัพท์หรือความเร็วอินเทอร์เน็ต แต่เป็นเรื่องของโอกาสที่เท่าเทียม โอกาสที่เด็กคนหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลจะเข้าถึงความรู้จากห้องเรียนที่ดีที่สุด โอกาสที่ผู้ป่วยในชนบทจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องเดินทางไกล และโอกาสที่เกษตรกรจะสามารถยกระดับผลผลิตของตนเองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือก แต่คือภารกิจและพันธกิจของเราทุกคน สำนักงาน กสทช. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความเชื่อมั่นว่า ทุกการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นในวันนื้ จะเป็นดั่งเส้นใยที่ถักทออนาคตของประเทศไทยให้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา เริ่มต้นยุคใหม่ ยุคที่ชีวิตของเราทุกคนเชื่อมต่อถึงกัน และอนาคตของเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด จะถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์” ประธาน กสทช. กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้สร้างการรับรู้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง ภายในงาน สำนักงาน กสทช. ได้จัดแสดงผลงานการดำเนินงานและบริการของ USO ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย รวมถึงการแสดงนวัตกรรมที่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ USO สามารถให้บริการกับประชาชนทั้งในวันนี้และอนาคต รวมถึงกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งเรื่อง Cyber Security และ หัวข้อ “เชื่อมโยงลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยโครงข่าย USO” ที่จะร่วมเสวนาโดย ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทางการศึกษา ด้านการแพทย์ระยะไกล (Telehealth) และด้านการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ โดย Influencer ด้านการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และภายในงานยังมีบริการ ตรวจเบาหวานจอประสาทตา ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป