กทม.ประกาศ ‘ห้ามเข้า-ใช้อาคาร’ ชี้ช่องทาง ‘ขอรับการเยียวยา’ เหตุถนนทรุด

กทม.ประกาศช่องทาง ‘ขอรับการเยียวยา’ เหตุถนนทรุด ยัน รฟม.พร้อมเยียมยาอย่างเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุ ผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อเวลา 07.45 น.
โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการ รวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินตาม 7 มาตรการเร่งด่วน เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเบื้องต้นพบวาสาเหตุเกิดจากการยุบตัวของดิน และท่อประปาขนาดใหญ่ชำรุด มีดินไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และมีน้ำรั่วไหลเข้าสถานี
ต่อมาเวลา 15.10 น. สำนักงานเขตดุสิต ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ผิวจราจรทรุดตัวบริเวณถนนสามเสน หน้าวชิรพยาบาล
โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับการเยียวยาได้ที่ บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน วชิรพยาบาล อาคารเพชรรัตน์
หรือ ผ่านทาง Line@ : @Dusitbkk (https://lin.ee/vpahc54)
ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านต่อไป ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่จุดให้บริการ หรือช่องทางที่ระบุข้างต้น
ต่อมาเวลา 16.05 น. สำนักงานเขตดุสิต ออกประกาศเพิ่มเติมเรื่อง ‘ห้ามเข้า ห้ามใช้อาคาร’ สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าว โดยมีใจความระบุว่า
ด้วยวันที่ 24 กันยายน ได้เกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ บริเวณถนนสามเสนทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกวชิรพยาบาลถึ งแยกราชวิถี ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจจร การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก ตลอดจนสิ่งสาธาธารณะของประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่ และถนนอาจทรุดตัวเพิ่ม ใกล้อาคารเลขที่
586 , 584 , 586 , 588 , 590 , 590 , 595 , 538/1 , 44 – 549/85 (101-112 , 201 – 216 , 301 – 316 , 401-416 , 501 – 516 ถนนสามเสน และ 148 , 150 , 152 , 154 , 158 , 162 , 164 , 168 , 174 และ 158/6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น อาคารดังกล่าวอาจเป็นกยันตรายต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เห็นควรหยุดใช้อาคาร หากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเขตดุสิตจึงประกาศ ห้ามเข้า ห้ามใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2568
(นางเทียนชัย วงศ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการเขตดุสิต