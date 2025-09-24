ทรูนำ 3 รถ COW เพิ่มสัญญาณ 5G/4G จุดถนนทรุดตัว พร้อมมอบเน็ตฟรี 10GB แก่ลูกค้า
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายจิระชัย คุณากร รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากเหตุถนนทรุดครั้งนี้ เราได้ดำเนินการตามมาตรการความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยส่งรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) เข้าพื้นที่ทันที เรานำบทเรียนจากกรณีศึกษาเหตุแผ่นดินไหวที่ทำให้ตึกถล่ม มาปรับใช้เพื่อยกระดับแผนการรับมือและสร้างความมั่นใจว่าการสื่อสารในพื้นที่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการนำ COW เข้าพื้นที่เพื่อเสริมสัญญาณ 5G/4G รองรับประสิทธิภาพการสื่อสารยิ่งขึ้น เพื่อรองรับภารกิจหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ระดมกำลังเข้าพื้นที่จำนวนมาก”
ทั้งนี้ จากเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน กว้างและลึกหลายสิบเมตร ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประชาชน และผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว โดยเสาไฟฟ้าล้มเสียหาย ทำให้สายสื่อสารได้รับผลกระทบ พื้นที่ดังกล่าวอาจเกิดปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน ทรู คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการดูแล และชดเชยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นมอบเน็ตมือถือฟรี 10GB ใช้งานได้ 3 วัน สำหรับลูกค้า True Online ในพื้นที่ เพื่อให้การสื่อสารและใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องไม่สะดุด
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นยังได้เพิ่มการตรวจสอบ 24 ชั่วโมงทั้งสัญญาณมือถือและดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งสนับสนุนภารกิจของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกู้สถานการณ์ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล