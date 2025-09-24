ไทยสมายล์โบ้ท เพิ่มจุดจอดท่าเรือ ม.นวมินทร์ ช่วยคนเดินทางเหตุถนนยุบ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน จากกรณีเหตุถนนทรุดตัวเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เกิดความเสียหายขยายวงกว้างครอบคลุมตั้งแต่หน้าอาคารโรงพยาบาลจนถึงด้านหน้า สน.สามเสน ซึ่งทางสำนักงานเขตดุสิต จำเป็นต้องประกาศปิดการจราจรโดยรอบ ตั้งแต่แยกวชิรพยาบาลถึงแยกซังฮี้ ทำให้สภาพการจราจรติดขัดอย่างหนัก การสัญจรเป็นไปได้ยากลำบาก แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปรับแนวเส้นทางให้รถจากแยกศรีย่านเลี้ยวซ้ายไปถนนสุโขทัย ไปแล้วเพื่อลดความหนาแน่นการจราจร
ล่าสุด บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท ได้รับนโยบายจากกรมเจ้าท่า ประกาศจัดเรือโดยสารไฟฟ้าเสริมการเดินทางรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเปิดจุดจอดพิเศษที่ ท่าเรือมหาวิทยาลัยนวมินทร์ (ซึ่งอยู่บริเวณหลังวชิรพยาบาล) อยู่ตรงกลางระหว่างท่าพายัพและท่าเรือเทเวศร์ ของเรือสายสีม่วง เส้นทางท่าเรือสาทร – ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า สามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่เขตพระนครและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอีกทางเลือกในการสัญจรช่วงวิกฤติ และช่วยระบายการจราจรที่หนาแน่นจากการปิดถนนบริเวณดังกล่าว
โดยนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ไทย สมายล์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรือไฟฟ้าของ TSB จะจอดให้บริการเพิ่มเติมในท่าเรือมหาวิทยาลัยนวมินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน เป็นต้นไป โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ความถี่ทุก 15 นาที/ลำ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. ทุกวัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร คาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้หลายพันคนต่อวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย