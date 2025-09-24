เพจดัง เผยกัมพูชาเกิดเหตุระทึก เรือชนกันที่พระตะบอง เสียชีวิต 4 ราย เจ็บ 31 ราย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Army Military Force รายงานว่า เกิดเหตุเรือชนกันอย่างรุนแรงในการแข่งขันเรือประเพณีประจำปี ณ บ้านอันลองตาอูร์ ตำบลเกาะจีเวียง อำเภอเอกพนม จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เบื้องต้น มีรายงานผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งอาการสาหัสและเล็กน้อยรวม 31 ราย
นอกจากนี้ หลังเกิดอุบัติเหตุ เจ้าของเรืออีกฝ่ายได้แสดงความไม่พอใจ จึงบันดาลโทสะใช้ไม้ทุบทำลายเรือสำรอง ของฝ่ายคู่กรณีที่จอดอยู่ริมตลิ่งจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
หลังจากนั้น กลุ่มวัยรุ่นกันพูชาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้เข้าผสมโรงยกพวกตะลุมบอนทุบตีกันอย่างชุลมุน สร้างความวุ่นวายในพื้นที่เกิดเหตุ
