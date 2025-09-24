จนท.เร่งขนกระสอบทราย อุดช่องอุโมงค์รถไฟฟ้า ป้องกันดินสไลด์ซ้ำ ‘ชัชชาติ’ รุดตรวจ
จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ลักษณะเป็นหลุมขนาดความกว้าง 30×30 เมตร ความลึก 50 เมตร แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และมีรถยนต์เสียหายทั้งหมด 4 คัน เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา ภายหลังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. สาเหตุเกิดจากช่องว่างในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ส่งผลให้มีดินสไลด์ทรุดตัวเข้าไปด้านในอุโมงค์ดังกล่าว ตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 ก.ย. รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตดุสิต พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณจุดเกิดเหตุพื้นถนนทรุดตัว
ขณะที่บรรยากาศมีเจ้าหน้าที่ ร่วมกันนำถุงกระสอบทราย และขนกองทราย มากองไว้บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยใช้รถแบ็คโฮลเกลี่ยกองทรายดังกล่าวลงไปภายในหลุม เพื่อปิดบริเวณปากอุโมงค์รถไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่าง เพื่อป้องกันดินสไลด์กลับเข้าไปภายในหลุมดังกล่าว
มีรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากมีการนำกองทรายไปอุดภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เตรียมแผ่นเหล็กชีทไพล์ ลงไปตีปิดบริเวณโดยรอบพื้นล่างของอุโมงค์ เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง อุดช่องน้ำไหล อุดช่องน้ำไหล โดยเจ้าหน้าที่การประปา อยู่ระหว่างซ่อมแซม เมื่อตีแผ่นชีตไพร์ เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะทยอยดูดและตักดินโคลนที่ไสลด์ และน้ำที่อยู่ด้านในหลุมดังกล่าวออกทั้งหมดต่อไป
บรรยากาศเวลา 18.50น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม. และคณะเดินทางมาตรวจบริเวณถนนสามเสน พร้อม นายธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะผู้ว่าฯกรุงเทพจะเดินทางกลับ
