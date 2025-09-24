ก.แรงงานสั่งด่วน ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง หลังถนนทรุด ยันไม่กระทบผู้ประกันตน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการทรุดตัวของถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่เกิดขึ้นนั้น กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง ว่ายังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมด้วยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 11 ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า เบื้องต้นไม่มีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในส่วนของความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่แน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร” นายสมาสภ์ กล่าว
นายสมาสภ์ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เนื่องจากจะเป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน ซึ่งเป็นจุดรวมขนาดใหญ่และเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ควบคุมอันตราย ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของแรงงานและประชาชนโดยรอบ กระทรวงแรงงานจึงให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้กำชับให้โครงการก่อสร้างทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับประชาชนทุกคนแล้ว