TGO มอบโล่ 96 องค์กร ผ่านบททดสอบ รวมพลังลดโลกร้อน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณในงาน “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้โครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) และ Low Emission Support Scheme (LESS) เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของโครงการ T-VER และครบรอบ 10 ปี ของโครงการ LESS ที่ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
พิธีในครั้งนี้ ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 96 รางวัล แบ่งเป็น T-VER Awards 79 รางวัล และ LESS Friendship Awards 17 รางวัล ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นของผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจอย่างต่อเนื่อง
ดร.ชญานันท์ กล่าวว่า “การดำเนินงานตามโครงการ T-VER หรือโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย และ LESS ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ ชุมชน หรือบุคคลทั่วไป ที่ลุกขึ้นมาร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ความสำเร็จนี้ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังสนับสนุนการก้าวไปสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission 2065 อันเป็นพันธสัญญาของประเทศไทยต่อประชาคมโลก”
ด้าน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า อบก. มุ่งหวังให้พิธีมอบโล่เกียรติคุณครั้งนี้เป็นทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแรงบันดาลใจให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจากภาคธุรกิจและชุมชน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ T-VER และ LESS ที่ก่อให้เกิดการขยายผลและนวัตกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในหลายภาคส่วน สะท้อนพลังความร่วมมือของสังคมไทยในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ