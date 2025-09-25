อธิบดีโยธา ตรวจ สน.สามเสน ถนนทรุด พบอาคารเอียง 2 มม. สั่งห้ามใช้-กลับเข้าแฟลตตร.

อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจสอบ สน.สามเสน หลังถนนทรุด พบอาคารเอียง 2 มม. – สั่งห้ามกลับเข้าพัก
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ สน.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกันตรวจสอบภายในพื้นที่ สน.สามเสน รวมทั้งแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน จากกรณีถนนสามเสนทรุดตัวจนเกิดหลุมขนาดใหญ่ ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และบริเวณหน้า สน.สามเสน ด้วยการใช้ตลับเมตรวัดระยะรอยแยก เสาค้ำยันอาคาร โครสร้าง สน. และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
เบื้องต้น ผศ.ดร.ธเนศยอมรับว่า จากการประเมินด้วยสายตา เช้าวันนี้ พบว่า มีร่องรอยการแยกตัวจากพื้นจนเห็นได้ชัดอย่างมีนัย ส่วนจะมีอุปสรรคหรือผลกระทบในระยะยาวหรือไม่นั้น จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง
ส่วนการที่เสาเข็มของ สน. มีการชำรุดหรือขาด ตอนนี้มีเครื่องมือมาตรวจวัดแล้ว ซึ่งพบว่าอาคาร สน. มีเอียงเข้าหาฝั่งหลุม 2 มิลลิเมตร เนื่องจากเสาค้ำยันชำรุดจึงทำให้ไม่มีแรงค้ำยัน
ส่วนจะถึงขั้นทุบอาคารทิ้งหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ถ้าหากอาคาร สน. มีการพังทลายลง ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของแฟลตด้วย ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าเพิ่งกลับมาพักอาศัยในอาคารโดยเด็ดขาด