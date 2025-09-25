กสทช. ยันสัญญาณมือถือ-เน็ต กลับมา 99.99% หลังถนนยุบหน้าวชิระ พร้อมงดค่าบริการ 

กสทช. ยันสัญญาณมือถือ-เน็ต กลับมา 99.99% หลังเหตุถนนยุบหน้า รพ.วชิรพยาบาล พร้อมงดเว้นค่าบริการเยียวยาประชาชน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. พร้อมคณะทำงานและผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์ลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนสามเสนทรุดตัวจนเกิดหลุมขนาดใหญ่ ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
นายไตรรัตน์ ระบุว่า หลังเกิดเหตุการณ์สัญญาณมือถือและสัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดหายไปชั่วคราว ต่อมาทางผู้ประกอบการแต่ละเครือข่ายได้ส่งทีมเฉพาะกิจ และรถโมบายล์เข้ามาช่วยเหลือทันที ณ วันนี้สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตคาดว่ามีความพร้อม 99.99% เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน ที่มีรถโมบายล์เสริมเข้ามาให้บริการพิเศษในพื้นที่
กสทช.ได้สั่งให้เครือข่ายผู้ให้บริการสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้ (26 กันยายน)
ในส่วนการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนจากการใช้สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะมีการงดค่าบริการให้ แล้วจะมีโปรโมชั่นในการชดเชย
ขอให้มั่นใจว่าในการสื่อสารโดยเฉพาะคนไข้ที่โรงพยาบาลได้รับความสะดวกสบายแน่นอน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกังวลน่าจะมีเรื่องเดียวคือในวันพรุ่งนี้คือหากการไฟฟ้ามีการตัดไฟกะทันหัน ระบบจ่ายสัญญาณต่างๆ จะมีปัญหา ฉะนั้นขอให้การไฟฟ้ามีการแจ้งกับผู้ให้บริการเครือข่ายล่วงหน้าเพราะเครือข่ายเหล่านี้จะต้องใช้ไฟฟ้าในการปล่อยสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ส่วนที่เป็นปัญหาโดยตรงจากเหตุถนนยุบอยู่ คือ เครือข่ายที่มีการเดินสายในอุโมงค์ใต้ถนนสามเสนต้องรอให้ทาง กทม. การประปานครหลวง และการไฟฟ้าจัดการระบบภายให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งกสทช. จะถือโอกาสนี้ในการจัดระเบียบสายใต้ดินในอุโมงค์ไปด้วยเช่นกัน
