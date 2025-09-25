กทม.ลุยทำสะพานเชื่อม ‘ตลาดพลู’ ดันสู่แลนด์มาร์กใหม่ มุ่งสร้าง ‘งาน งาน งาน’

ผู้ว่าฯ ฝันเป็นจริง เปิดถนนคนเดิน-ทำสะพานเชื่อม ‘ตลาดพลู’ ดันสู่แลนด์มาร์กใหม่ ลั่น ต้องปรับสโลแกนใหม่ ‘งาน งาน งาน’ สร้างรายได้ให้ประชาชน
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 กันยายน ที่เขตธนบุรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ – ตลาดพลู) ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ ใต้สะพานตลาดพลู ฝั่งเขตธนบุรี จากนั้น เวลา 08.30 น. เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดพลู Night Walking Street 2025 ณ บริเวณใต้สะพานตลาดพลู
นายชัชชาติกล่าวว่า ตนเคยมาตลาดพลูตั้งแต่หาเสียง เพื่อลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอยากปรับปรุงให้ดีขึ้น ในวันนี้ฝันได้เป็นจริงแล้ว กทม.ได้ปรับปรุงเป็นตลาดที่มีคุณภาพ มีความสะอาด มีพื้นที่จอดรถ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชน ซึ่ง กทม.ต้องการให้ตลาดพลูเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ จึงได้ดำเนินโครงการสะพานคนเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่เชื่อมต่อเขตบางกอกใหญ่กับตลาดพลู เพื่อกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
“แต่เดิมนโยบาย คือ ‘ทำงาน ทำงาน ทำงาน’ แต่ในเวลานี้ต้องเปลี่ยนเป็น ‘งาน งาน งาน’ เพราะต้องเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเมือง หากประชาชนขาดรายได้ก็จะไม่สามารถเดินหน้าเมืองต่อไปได้
งานถนนคนเดินในวันนี้ จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน กทม.พร้อมสนับสนุนและพัฒนาทุกทาง ทุกมิติ ให้ตลาดพลูเป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานคร” นายชัชชาติ กล่าว
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ – ตลาดพลู) เป็นสะพานกว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร พร้อมปรับปรุงทางเท้าในบริเวณใกล้เคียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่จะพัฒนาเมืองภายใต้แนวทาง “กรุงเทพฯ 9 ด้าน 9 ดี” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะด้าน “เดินทางดี” และ “ปลอดภัยดี” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวคิด Universal Design ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และในส่วนของโครงการถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดพลู Night Walking Street เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตธนบุรีกับสำนักงานเขตธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ตลาดพลู
สำหรับ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่และย่านตลาดพลูเป็นชุมชนเมืองเก่าที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ยังขาดเส้นทางสัญจรที่เหมาะสม ฉะนั้น การก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ เชื่อม 2 ฝั่งคลอง จึงมีความจําเป็น เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ – ตลาดพลู) และงานถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดพลู Night Walking Street 2025 ในวันนี้ ดร.เกศี จันทราประภาวัฒน์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ส.ก.เขตธนบุรี นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อํานวยการเขตธนบุรี นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี ประธานคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตธนบุรี ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรี ร่วมพิธี