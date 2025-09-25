พล.ต.ต.ชรินทร์ เป็นตัวแทนบช.น.รับรางวัล ป้องกัน-ปราบปรามขับขี่รถไม่คำนึงความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. เป็นผู้แทน บช.น. รับรางวัล การป้องกันและปราบปรามการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น แข่งรถในทาง และความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดีเด่น ระดับ บช.(อันดับที่ 2)
และร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงารป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
