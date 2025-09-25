กทม.ประกาศ ‘เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยฯ’ ฟื้นระบบไฟ-เน็ต กระจายถังน้ำแก้ประปาไหลอ่อน

กทม.ประกาศ ‘เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยฯ’ ฟื้นระบบไฟ-เน็ต กระจายถังน้ำทั่วชุมชน แก้ประปาไหลอ่อน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทรุดตัว เขตดุสิต
นายชัชชาติกล่าวว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยรอบ ด้วยการจัดถังเก็บน้ำขนาดใหญ่กว่า 40 ถัง กระจายตามชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำประปาไหลอ่อน รวมทั้งดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ประมาณ 10 รายอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า และระบบอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้แล้ว
ส่วนการจราจร เบื้องต้นเปิดให้รถทั่วไปสัญจรผ่านถนนสุโขทัยได้ แต่ยังห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งในเส้นทางดังกล่าว ส่วนถนนสามเสนบริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล ยังคงปิดการจราจรอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะปลอดภัย ขณะเดียวกัน ยังได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศให้พื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็น “เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตดุสิต” แล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 – 2570 หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
ส่วน เรื่องการอุดจุดรั่วด้วยกระสอบทรายนั้น เป็นการอุดเพื่อหยุดการไหลของดิน จะต้องมีการถมด้วยดินและซีเมนต์เพื่อความแข็งแรง แล้วค่อยดำเนินการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้า และผิวจราจร นอกจากนี้ยังพบว่ามีชิ้นส่วนแผ่นปูนซึ่งเป็นโครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้าตกลงไปกีดขวาง ประมาณ 5 ชิ้น หนักถึง 34 ตัน ทำให้การเคลื่อนย้ายต้องใช้เครนขนาดใหญ่ขนาด 150 ตันมาวาง แต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากมีอุปสรรคในการเกี่ยวกับวัตถุหลายอย่างในหลุม จึงยังไม่สามารถดึงแผ่นปูนดังกล่าวออกมาได้
“แต่ถ้านำแผ่นปูนออกมาได้ จะทำให้เราสามารถอุดรอยรั่วในอุโมงค์ได้ ทำให้ต้องเสริมโครงสร้างและค้ำยันพื้นของสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างให้แข็งแรง ซึ่งจะเป็นจุดค้ำยันเครนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.” นายชัชชาติกล่าว
โดยเน้นย้ำว่า การแก้ไขต้องทำอย่างระมัดระวัง ไม่เร่งรีบจนเสี่ยงอันตราย ซึ่งแผนปัจจุบันเป็นไปตามแนวทางที่วิศวกร และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกัน ทั้งนี้ สถานการณ์โดยรวมถือว่าควบคุมได้แล้ว แต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือฝนตก เนื่องจากท่อระบายน้ำในจุดเกิดเหตุชำรุด หากมีฝนปริมาณมากอาจทำให้น้ำไหลลงหลุมได้ จึงได้สั่งการให้อุดท่อทั้ง 4 จุดและเตรียมกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำฝนเพิ่มเติม
พร้อมกันนี้ นายชัชชาติ ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา และขอให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่
“มีคนอีกเป็นร้อยคนที่อยู่เบื้องหลัง ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกัน นี่คือความเข้มแข็งของคนไทย ถึงเวลาทุกคนมาร่วมมือกันโดยไม่ได้เรียกร้องอะไร คนที่ต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ทำให้โรงพยาบาลมีอินเทอร์เน็ตใช้ การประปาช่วยต่อน้ำ นี่คือความเข้มแข็งของเมือง เมืองต้องสามารถกลับมาได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน นี่คือบททดสอบไม่ใช่แค่ผม แต่ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำงาน” นายชัชชาติกล่าว
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการสำรวจพบว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยชั่วคราวแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่
1. กลุ่มผู้พักอาศัยในแฟลตตำรวจ (86 ห้อง) มีที่พักชั่วคราวแล้ว ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา สโมสรสันนิบาต (รวม 54 ห้อง)
2. กลุ่มเจ้าของอาคารพาณิชย์ (16 หลัง) มีการแบ่งเช่าจำนวน 10 ห้อง (ขณะสำรวจไม่พบผู้พักอาศัย คาดว่าออกไปทำงาน) จึงได้ปิดประกาศห้ามเข้าห้ามใช้ ซึ่งสำนักเขตดุสิตได้จัดศูนย์นันทนาการสวนอ้อยให้เป็นที่พักชั่วคราว มีเตียงบริการ 20 เตียง พร้อมอาหาร น้ำดื่ม
“ส่วนแนวทางการจัดการที่พักระยะต่อไป หากหาที่พักเองได้ รฟม. จะรับผิดชอบค่าที่พักให้ หากไม่สะดวกหาที่พักเอง ให้พักที่สวนอ้อยก่อน วันถัดไป รฟม. จะจัดหาที่พักเพิ่มเติมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไป” นายชัชชาติระบุ