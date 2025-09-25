กรมอุตุประกาศฉบับสุดท้าย พายุรากาซา อ่อนลงเป็นดีเปรสชั่น อิทธิพลพายุทำไทยฝนตกหนักถึง 26 ก.ย.

กรมอุตุประกาศฉบับสุดท้าย พายุรากาซา อ่อนกำลังเป็นดีเปรสชั่น แผลงฤทธิ์อยู่เวียดนาม เตือนอิทธิพลพายุทำร่องมรสุมแรงขึ้น เหนือ-อีสาน-กลาง-ตะวันออก ฝนถึงหนักถึง 26 ก.ย.
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 กันยายน น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “รากาซา” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 13 (261/2568) ฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้
เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (25 ก.ย.68) พายุโซนร้อน “รากาซา” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว และเมื่อเวลา 16.00 น. มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองบั๊กกั่น ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 22.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 106.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างรวดเร็วในระยะต่อไป เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย.68 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
จากอิทธิพลของพายุ “รากาซา” ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงเป็นปานกลางถึงค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. 68 ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย.68
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2568 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้