ชัชชาติ เสิร์ชกูเกิล ทำไมญี่ปุ่นซ่อม 7 วันจบ ชี้บริบทต่าง ย้ำ อย่ากดดัน ไม่งั้นต้องรื้อทำใหม่ เน้น ‘ถาวร’ หนเดียวจบ

ชัชชาติรุดตรวจพื้นที่ดินทรุด ชี้อุปสรรคดินจะไหลเข้าอุโมงค์ กระสอบทรายจะช่วยให้อุดได้ดีขึ้น ห่วงน้ำฝนเพิ่ม ตอบคำถาม ทำไมเอาเศษซากตึก สตง. มาเทไม่ได้ ชี้ ‘มันคือของกลาง’
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทรุดตัว เขตดุสิต
เมื่อเวลา 16.40 น. นายชัชชาติกล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้เราเอากระสอบทรายลงไปก่อน เพราะรูมันใหญ่มาก ดินมันจะไหลลงไปในอุโมงค์ กระสอบทรายก็อุดในบางส่วน โดยการเทปูนมีเป้า 500 คิวในวันนี้ และเราต้องใช้รถปูนทั้งหมด 1,600 เที่ยว
เมื่อถามว่า ทำไมญี่ปุ่น 7 วันเสร็จ?
นายชัชชาติเผยว่า ผมก็ไปเสิร์ชกูเกิล ทำไมเขาทำเร็ว คือญี่ปุ่นเขาเป็นท่อระบายน้ำเสีย ซึ่งไม่นาน ไม่ใช่เหมือนเหตุการณ์นี้ ถ้าอ่านในข้อมูลในการซ่อม ใช้เป็นปีเช่นกัน งานพื้นผิวถนนมันจบเร็ว เรารีบหาข้อมูลแล้วอยู่เหมือนกัน หากทำได้เร็วก็ดี ซึ่งอุโมงค์รถไฟฟ้าแตกต่างจากท่อน้ำเสียของญี่ปุ่น เราต้องทำตามแนวเดิม ไม่สามารถทำแบบนั้นได้
เมื่อถามว่า ทำไมไม่เอาเศษซากตึก สตง.ถล่มมาเติมให้เต็ม?
นายชัชชาติตอบว่า “อันนั้นเป็นของกลาง”
เมื่อถามว่า ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง?
นายชัชชาติกล่าวว่า การเทปูนมันไหลไปหาจุดที่มันต่ำ อุปสรรคคือ มันจะไหลเข้าไปในอุโมงค์หรือสถานี หากมันตันก็ล้นขึ้นมา กระสอบทรายจะช่วยให้อุดได้ดีขึ้น เมื่อหนาขึ้นก็จะเต็ม ก็นำหินไปใส่ หากฝนตกลงมามีเครื่องสูบน้ำอยู่ แต่เราหวังไม่มีน้ำเพิ่มเติม ซึ่งน้ำจะไม่เยอะ จุดหลักคือห้ามเอาน้ำอื่นๆ ไหลเข้ามา
“นายกฯ ก็สั่งการมาตั้งแต่เมื่อคืน ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง หน้างานร่วมมือร่วมใจกันดีมา กรมโยธา การไฟฟ้า การประปา ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง”
“เราต้องพยายามทำให้ถาวรที่สุด ไม่งั้นต้องมารื้อทำใหม่ อย่าไปเร่งรีบ อย่าไปกดดัน ขอให้ปลอดภัยและทำหนเดียวไม่ทำซ้ำ” นายชัชชาติกล่าว
นายชัชชาติกล่าวถึงเรื่องการประกาศภัยพิบัติว่า คือไม่มีระยะทาง ประชาชนสามารถแจ้งเข้ามาได้ คนที่เข้าที่พักไม่ได้เราก็เข้าไปหา ผลกระทบโดยตรงก็มี สน.และห้องแถว เรื่องระบายน้ำก็เตรียมพร้อมไว้ก่อน สถานการณ์มาก็พร้อม
การอุดรูรั่วตอนแรกคือ ใช้เครนยกวัสดุ 50 ตันก็ยังไม่ขยับ เพราะมันมีดินอยู่ รฟม. เปลี่ยนแผนก็เทคอนกรีตไปเลย เราเอารถที่ติดออกด้วยเพื่อไม่ให้ขัดขวาง
“งานในสถานีดินไหลเข้าไป 50 เมตร ก็เริ่มหยุดแล้ว ตอนนี้ก็มีปูนไหลเข้าไป ซึ่งจะไหลเข้า อุโมงค์ มี 2 ทาง คืออุโมงค์และสถานี จุดเสี่ยงต้องมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวเพราะดินคาดการณ์ไม่ได้ ต้องระวัง ผมคิดว่ามันอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้ว เมื่อวานก็เคลื่อน 2 มิลลิเมตร หากดินหยุดสไลด์จะมีความเสถียรมากขึ้น” นายชัชชาติทิ้งท้าย