เริ่ม 26 ก.ย. ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในซอยศรีนครินทร์ 38 เหตุพื้นที่แคบ หวั่นถนนพัง

ดีเดย์ 26 ก.ย. ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในซอยศรีนครินทร์ 38 เหตุพื้นที่แคบ กระทบเสียง-ฝุ่น-ถนนพัง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในซอยศรีนครินทร์ 38 พ.ศ.2568 ความว่า เนื่องด้วยปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับสภาพถนนที่ใช้ในปัจจุบัน โดยสภาพถนนภายในซอยศรีนครินทร์ 38 เป็นซอยค่อนข้างแคบ ไม่เหมาะสมในการนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้สัญจรผ่าน ส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางเสียง ฝุ่น ถนนชำรุด เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชนที่พักอาศัยภายในซอยและผู้ใช้รถใช้ถนน
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรและความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนและซอย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจรในปัจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในซอยศรีนครินทร์ 38 พ.ศ.2568”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในซอยศรีนครินทร์ 38 ตั้งแต่ปากซอยศรีนครินทร์ 38 จนถึงถนนเลียบคลองเคล็ด
ข้อ 4 นับตั้งแต่ วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2568
พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ