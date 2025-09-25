ไฟไหม้บ้าน ระหว่างซอยแบริ่ง 3-5 เพลิงแดงฉาน จนท.รุดคุมเพลิง
เมื่อเวลา 18.58 น. วันที่ 25 กันยายน Fire & Rescue Thailand เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ระหว่างซอยแบริ่ง 3-5 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 19.04 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนาถึงที่เกิดเหตุแล้ว ตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่ของ จ.สมุทรปราการ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนาร่วมกับดับเพลิงเทศบาลสำโรงเหนือ กำลังใช้น้ำทำการดับ
ขณะที่ ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานว่า เวลา 19.38 น. ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ