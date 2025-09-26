กรมอุตุ เผยเส้นทางพายุบัวลอย ทำเหนือ-อีสานตอนบน ฝนตกหนัก 

กรมอุตุ อัพเดพ เส้นทางพายุ บัวลอย ศูนย์กลางอยู่ที่ฟิลิปปินส์ ความเร็ว 40 กม./ชม. ทำฝนตกหนักภาคเหนือ-อีสานตอนบน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงเส้นทางพายุโซนร้อนกำลังแรง “บัวลอย” (BUALOI) ว่า เช้าวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรง “บัวลอย” มีศูนย์กลางอยู่ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ในคืนวันนี้ (26 กันยายน 68)
พายุเคลื่อนตัวเร็ว 40 กม./ชม. และจะเคลื่อนทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม ไปทางอ่าวตังเกี๋ย แต่ยังมีอุปสรรคทั้งสภาพภูมิประเทศและมวลอากาศเย็นที่ยังแผ่ลงมาปกคลุม ยังต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อพายุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้ว และประเมินเป็นระยะๆ ทิศทางยังมีการเปลี่ยนแปลงช่วง 28-29 กันยายน 68
