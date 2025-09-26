Business+ ร่วมกับ CMMU มอบรางวัลเชิดชู สินค้าและบริการแห่งปี
นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025” รางวัลสำหรับสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี ที่พร้อมด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อชีวิตที่ดีและเพื่อโลกที่สดใส โดยในปี 2568 มีสินค้าและบริการที่ได้รับรางวัลรวม 42 รางวัลภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Reaching for the hearts เข้าถึงใจผู้บริโภค” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า เป็นรางวัลสำหรับสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี ที่พร้อมด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อชีวิตที่ดีและเพื่อโลกที่สดใส โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ที่คำนึงถึงมิติสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัลนี้ผ่านการพิจารณาอย่างดีจากความร่วมมือกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่โครงการนี้ร่วมกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นิตยสาร BUSINESS+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025 จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในงาน Business+ Product of the Year Awards 2025 ซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของแบรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี วิกฤตโควิด-19 เทรนด์ความยั่งยืน ปัจจัยการเมือง ไปจนถึงการแข่งขันทางการค้า แต่ทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า สามารถปรับตัว สร้างความแตกต่าง และมอบคุณค่าแก่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง กระบวนการพิจารณารางวัลยังคงใช้เกณฑ์ที่เข้มข้น ทั้งการสำรวจเชิงปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสและมาตรฐานของผลรางวัล ผมเชื่อมั่นว่าผลงานของทุกท่านจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพของสินค้าและบริการไทย พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2568 “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025” จัดมอบรางวัลจำนวน 42 รางวัล ใน 9 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
กลุ่มการเงิน การลงทุน
1. ประเภทบัตรเครดิต ได้แก่ CardX JCB PLATINUM บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
2. ประเภทผลิตภัณฑ์การเงินสีเขียว (Green Finance) ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ (EXIM BANK)
3. ประเภทแอปพลิเคชันทางการเงิน ได้แก่ BAM Choice (AMC Mobile Application) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ (BAM)
4. ประเภทแอปพลิเคชันเพื่อการลงทุน แอปพลิเคชัน Dime! ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime)
กลุ่มเทคโนโลยี
5. ประเภทผลิตภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ได้แก่ Dell PowerStore เดลล์ เทคโนโลยีส์
6. ประเภทโน้ตบุ๊ก ได้แก่ ASUS Zenbook S16 บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด
7. ประเภทผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ได้แก่ Ultrastar® Data Center HC690 Western Digital Storage Technologies (Thailand) Co., Ltd.
8. ประเภทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ได้แก่ True 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริการ
9. ประเภทกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10. ประเภทการส่งเสริมการขาย และลอยัลตี้โปรแกรม ได้แก่ The 1 บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด
11. ประเภทขนส่ง ได้แก่ ขนส่งด่วน EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
12. ประเภทโรงภาพยนตร์ ได้แก่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
13. ประเภทสายการบิน ได้แก่ การบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน-เครื่องใช้ไฟฟ้า
14. ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ได้แก่ TOSHIBA รุ่น TW-T37BZP115MWT(WT) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
15. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ได้แก่ Candy (by Haier) บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
16. ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ ได้แก่ ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone บริษัท อีโคแวคส์ โกลบอล จำกัด
17. ผลิตภัณฑ์TV ได้แก่ Hisense TV UX Series บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย
18. ประเภทประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ได้แก่ My Style Legacy Ultra บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
19. ประเภทประกันผู้สูงอายุ ได้แก่ ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต ซีเนียร์ ซีไอ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
20. ประเภทประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน)
21. ประเภทประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ธนชาต 2+ฟิต บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22. ประเภทประกันสะสมทรัพย์ ได้แก่ กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23. ประเภทประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ได้แก่ Rabbit Life : Health Smile บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
24. ประเภทประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ Elite Health Plus บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์
25. ประเภทคอนโดมิเนียม ได้แก่ SUPALAI Elite Sukhumvit 39 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
26. ประเภทบ้านเดี่ยว ได้แก่ The Palm Residences Pattanakarn บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
27. ประเภทผลิตภัณฑ์ สีน้ำทาอาคาร บ้าน สำหรับภายใน ได้แก่ Nippon Paint AirCare, นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
28. ประเภทผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ได้แก่ หลอดไฟ โคมไฟ enrich บริษัท ริชเชส ซัพพลาย จำกัด
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
29. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ได้แก่ lumitech 10.1 (ไบรท์เทนนิ่ง เซรั่ม) บริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
30. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพ ได้แก่ Dr. Jel Dual Softgel บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
31. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก Star Sบริษัท แอดไวซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด
32. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชงดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทชงดื่ม Star T บริษัท อีโวลิกซ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
33. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโปรตีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนิวทริชันแนล โปรตีน ดริ้งค์ มิกซ์ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
34. ประเภทร้านกาแฟ กาแฟพันธุ์ไทย ได้แก่ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
35. ประเภทขนมปังและเบเกอรี่ ได้แก่ โกลด์เบรส บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด
36. ประเภทปลากระป๋อง ได้แก่ ซีเล็ค ปลาทูน่านึ่งซีอิ๊วเด็กสมบูรณ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มยานยนต์ พลังงานและน้ำมัน
37. ประเภทผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ได้แก่ MICHELIN PRIMACY 5 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
38. ประเภทรถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถบรรทุกไฟฟ้า 4 ล้อ ไม่ติดเวลา e Miler iBlue 65 บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
39. ประเภท รถยนต์ครอสโอเวอร์เอสยูวี ได้แก่ NEW MAZDA CX-30 ESSENTIAL บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
40. ประเภทรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ไฟฟ้า (Electric SUV) ได้แก่ ZEEKR 7X บริษัท ซีเคอาร์ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
41. ประเภทรถยนต์ปิกอัพ ได้แก่ ISUZU D-Max 2.2 Ddi MAXFORCE บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
42. ประเภทสถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)