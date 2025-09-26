เร่งอุดหลุมถนนทรุด เทคอนกรีต 1,000 ลบ.ม. ปรับฐานรับตึก สน.สามเสน – เผยข้อกังวล

เร่งอุดหลุมถนนทรุด เทคอนกรีต 1,000 ลบ.ม. ปรับฐานรองรับอาคาร สน.สามเสน – เผยข้อกังวล
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 26 กันยายน ที่อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผศ.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติภารกิจปิดหลุมขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการทรุดตัวของดิน บริเวณจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ ช่วงสัญญาที่ 1 ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า
ตั้งแต่เมื่อช่วง 09.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทยอยเทคอนกรีต 1,000 ลูกบาศก์เมตร ลงไปในหลุม เพื่อปรับระดับพื้นให้สูงขึ้นมาเป็นฐานประมาณ 2 เมตร หลังจากเมื่อวานนี้ (25 กันยายน) ได้เทคอนกรีตลงไปอุดรูรั่วในหลุม ป้องกันการเคลื่อนตัวของดินแล้ว ซึ่งแม้จะมีคอนกรีตบางส่วนไหลเข้าไปตามช่องอุโมงค์ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะถือว่าเป็นการไปบล็อกน้ำไม่ให้ไหลเข้าอุโมงค์ ซึ่งภาพรวมการทำงานของเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นเป็นไปตามแผนและมีความรวดเร็ว คาดว่าภายในวันนี้ จะสามารถเทคอนกรีตได้แล้วเสร็จ จากนั้นรอให้แห้งประมาณ 30 นาที ก็จะสามารถวางกระสอบทรายและถมดินให้สูงเสมอหรือใกล้เคียง ระดับดินที่อยู่ใต้ท้องอาคารสถานีตำรวจนครบาล (สน.) สามเสนได้ ซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความลาดเอียงของตัวอาคาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเครื่องเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์แบบอัตโนมัติ ความละเอียดสูง หรือ 3D Scan จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาติดตั้งในพื้นที่ด้วย ซึ่งทำให้เห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบชัดเจนมาก รวมถึงเห็นความลาดเอียง และการทรุดตัวของอาคารด้วย
ส่วนที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เตรียมแนวทางป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในหลุมเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้กระสอบทรายวางเบี่ยงทางน้ำให้ไหลไปทิศทางอื่นแทน
ส่วนสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ คือ ตัวอาคาร สน.สามเสน ซึ่งมีสายไฟยาวประมาณ 12-15 เมตร ดึงรั้งตัวอาคารอยู่ 2 ฝั่ง บริเวณรอยร้าวที่บริเวณฐานราก จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคทำให้หย่อนก่อนตัดสายไฟออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะหากตัดทันทีก็เสี่ยงจะเกิดแรงดีดที่ไปส่งผลกระทบกับตัวอาคารได้ จึงต้องมีดึงรั้งสายไฟไว้ก่อนจะตัดทั้งชุด เพราะจะทำให้เกิดการสะบัด และต้องรีบแก้ไขก่อนฝนจะตกลงมา