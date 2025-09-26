สายตรวจ สน.บางกอกใหญ่บุกใช้ดิ้วช่วยหญิงชราติดในบ้านจากเหตุไฟไหม้ชุมชนวัดหงส์ได้ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ต.ท.ปรเมศว์ เมฆสั้น รอง ผกก.ป.สน.บางกอกใหญ่ มอบรางวัลให้กับ ส.ต.ต.ภัครพล ฝ่ายเทศ ผบ.หมู่(ป.) สน.บางกอกใหญ่ และ ส.ต.ต.พงษ์สิริ สิริมา ผบ.หมู่(ป.) สน.บางกอกใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้ใจ ในกรณีที่ได้แสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยเหลือหญิงชราที่ติดภายในบ้าน ขณะเกิดเพลิงไหม้ภายในชุมชนวัดหงส์
พ.ต.ท.ปรเมศว์เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการกำชับตำรวจทุกหน่วยทำงานอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุต่างๆ พร้อมเพิ่มกำลังสายตรวจดูแลดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทาง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. สั่งการให้ข้าราชการตำรวจสังกัด บช.น. ดำเนินการตามข้อสั่งการ ผบ.ตร.
พ.ต.ท.ปรเมศว์กล่าวว่า เวลา 20.05 น. วันที่ 25 ก.ย. รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณ ชุมชนวัดหงส์ ซอยอิสรภาพ 38 หลัง ร.ร.วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางกอกใหญ่ ถึงที่เกิดเหตุ นำทีมโดย พ.ต.ท.สุภาพ เจริญ สวป.สน.บางกอกใหญ่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและตำรวจจราจร สน.บางกอกใหญ่ พบว่าเพลิงกำลังไหม้บ้านเลขที่ 188/3 และได้รับแจ้งจากประชาชนที่อยู่ที่เกิดเหตุแจ้งว่ามีหญิงชราติดอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจึงรีบเข้าช่วยเหลือ โดย ส.ต.ต.ภัครพล ฝ่ายเทศ ผบ.หมู่(ป.) สน.บางกอกใหญ่ และ ส.ต.ต.พงษ์สิริ สิริมา ผบ.หมู่(ป.) สน.บางกอกใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย กระโดดปีนกำแพงและทุบกระจกหน้าต่างด้วยดิ้วเหล็กประจำกาย เข้าช่วยเหลือหญิงชราออกมาได้สำเร็จ โดยหญิงชราไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ อาสากู้ภัย และพลเมืองดี ช่วยนำพาออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย ในระหว่างช่วงชุลมุน กระบองดิ้วเหล็กประจำกายหล่นสูญหายไปพร้อมกับกองเพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสากู้ภัยได้ช่วยกันควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
