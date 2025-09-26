ฟ้าสางเมืองละโว้ ตร.สืบภาค 1 -ลพบุรีเปิดยุทธการกวาดล้างพนันออนไลน์-อาวุธปืน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1(ผบช.ภ.1 )เปิดเผยว่าตามนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ให้มีการกวาดล้างอาชญากรรมทางออนไลน์-การพนันออนไลน์ มอบหมายให้ พล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศนรด.ตร. และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง จตช./รอง ผอ.ศนรด. อำนวยการควบคุมสั่งการชุดปฏิบัติให้กวาดล้างการพนันออนไลน์ในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี โดยสั่งการให้ ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พล.ต.ท.สุรพล พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 ร่วมปฏิบัติร่วมกับ พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี นำกำลังจาก บก.สส.ภ.1 ภ.จว.ลพบุรี สืบสวนกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่มีพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์เครือข่ายเว็บไซต์ UFA-D ต่อมาสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันกระทำความผิด โดยเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย จำนวน 7 จุด
โดยจุดที่ 1 บ้านหมู่ 2 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ คิมเบอร์ ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน 21 นัด จุดที่ 2 บ้าน ม.6 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ที่ใช้ในทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า จุดที่ 3 บ้านม.2 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง ที่ใช้ในทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า และเงินสดในบัญชี จำนวน 138,975.51 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าว ซิมการ์ดโทรศัพท์ 2 ซิม จุดที่ 4 บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน ม.1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จุดที่ 5 โรงแรม หมู่ 8 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จับกุม นายณัฐวุฒิ นาคสกุล อายุ 27 ปี บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดลพบุรี ความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บาคาร่า และสล็อตแมชชีน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 ชุด ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ที่ใช้ในทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า จุดที่ 6 บ้าน หมู่ 2 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จับกุม นายณภดล อ่อนบุรี อายุ 27 ปี บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดลพบุรี ที่ 223/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บาคาร่า และสล็อตแมชชีน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” และ จุดที่ 7 บ้าน หมู่ 4 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี จับกุม นายศักดิ์ชาย กัณหวรรณ อายุ 27 ปี บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดลพบุรี ความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บาคาร่า และสล็อตแมชชีน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่ารวมสิ่งของที่ตรวจยึด 6 รายการ 38 ชิ้น อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ คิมเบอร์ ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนจำนวน 21 นัด โทรศัพท์มือถือ จำนวน 8 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 เล่ม ซิมการ์ดโทรศัพท์ จำนวน 2 ซิม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 ชุด จากการตรวจสอบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าว มียอดเงินหมุนเวียน เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000,000 – 2,000,000 บาท ซึ่งทาง บก.สส.ภ.1 จะสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้อง และติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือต่อไป
