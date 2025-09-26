กทม. เร่งสแกนโพรงใต้ดิน ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า ยันแยกวชิระ-คลองสาม ‘ปลอดภัย’
สืบเนื่องจากกรณี เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนถึงที่เกิดเหตุแล้ว โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร พร้อมกับเฝ้าระวังการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. เร่งสแกนโพรงใต้ดินตลอดแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการถนนทหาร ไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการถนนอู่ทองนอก
บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสุโขทัย
ระยะทางประมาณ 50 เมตร และแยกวชิระ ถึงคลองสามเสนระยะทางประมาณ 220 เมตร “สแกนแล้วปลอดภัย” ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ทั้งนี้ วานนี้ (25 กันยายนที่ผ่านมา) ช่วงเช้ามีรายงานว่าพบน้ำรั่วซึมบริเวณถนนสามเสน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักการโยธาสแกนถนนดูโพรงต่างๆ ซึ่งอาจมีจุดที่เป็นช่องว่างบ้าง แต่จะเร่งดำเนินการซ่อมให้หมด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยได้สั่งให้สแกนทั้งถนนสามเสน เพราะเป็นจุดแนวรถไฟฟ้า ประกอบกับพื้นถนนคอนกรีตซึ่งข้างล่างเป็นชั้นดิน อาจมีช่องว่างบ้าง ไม่ได้ลึก อาจเกิดจากการเซาะของน้ำได้ โดยจะสแกนดูทั้งหมดเพื่อดูว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยง
อีกทั้ง ยังเป็นคนละกรณีกับเหตุการณ์ถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล ที่มีระดับความลึก 20 ถึง 30 เมตร แต่บริเวณนี้เป็นการทรุดของดินชั้นบนที่อาจจะมีช่องว่างระหว่างพื้นถนนกับชั้นดินที่อยู่ด้านล่าง อาจทำให้เกิดการยุบเล็กๆ ถ้าซ่อมได้ก็จะดำเนินการซ่อมทันที
นอกจากนี้ ประชาชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา น้ำที่ซึมออกมาแสดงว่าอาจจะมีการรั่วของท่อ ไม่ว่าจะเป็นท่อของการประปานครหลวงหรือท่อของสำนักการระบายน้ำ หากประชาชนพบก็รีบแจ้งเข้ามาที่ Traffy Fondue หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง