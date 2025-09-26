เปิด ‘ศูนย์เด็กอ่อนกทม.’ สานต่อช่วง ‘ลาคลอด’ พร้อมผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล ไม่แบ่งแยกลูกใคร
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง” พร้อมเยี่ยมชมการดูแลเด็กในแต่ละช่วงอายุ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 4 บูธ ได้แก่ บูธส่งเสริมพัฒนาการ บูธโภชนาการ บูธส่งเสริมทักษะสมอง (Executive Functions : EF) และบูธส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ ศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
นายชัชชาติกล่าวว่า เรื่องเด็กอ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งเด็กอ่อนเราให้นิยามว่า เด็กที่มีอายุ 3 เดือนถึง 5 ปี ขณะนี้ปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วโลก คือ มีประชากรลดลงและส่งผลต่อเศรษฐกิจของเมือง เนื่องจากพ่อแม่รุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกเพราะเป็นภาระและไม่มีใครช่วยดูแล
“กทม.จึงอยากช่วยดูแลในส่วนนี้ โดยจะพัฒนาการดูแลให้ต่อเนื่องจากการลาคลอดของคุณแม่ แล้วส่งต่อให้ศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครได้ทันที โดย กทม.จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์ดูแลเด็กอ่อน” นายชัชาติกล่าว
ด้าน น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ กทม. เปิดศูนย์ดูแลเด็กอ่อน จำนวน 3 ศูนย์ก่อน เนื่องจากเด็กอ่อนที่อายุน้อยต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจด้านสุขภาพเด็ก เป็นผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ศูนย์เด็กอ่อนยังเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนอีกด้วย โดยจะพัฒนาเป็นศูนย์ดูแลเด็กอ่อนต้นแบบ 3 ศูนย์ก่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึงพัฒนาขยายศูนย์ดูแลเล็กอ่อนที่อื่นต่อไปในอนาคต โดยเปิดให้บริการรับดูแลเด็กอ่อนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานของข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานครและบุตรหลานของประชาชนในชุมชน โดยมีมาตรฐานในการรับเด็กอ่อนตามสัดส่วนของการดูแลเด็กแบบพี่เลี้ยง 1 คน ให้สามารถดูแลเด็กอ่อนได้ 2 คน และจะพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการ ความร่วมมือกับภาคเอกชน และข้อบัญญัติด้านระเบียบต่างๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อลดภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงให้ได้รับการบริการที่อบอุ่นและมีความปลอดภัยสำหรับบุตรหลาน
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พ.ศ…. จำนวน 2 ฉบับ อยู่ในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีรายละเอียดมาก ซึ่งหัวใจหลักของร่างข้อบัญญัตินี้คือ การดูแลเด็กอายุ 0-6 ปี ที่ยังไม่เป็นการดูแลแบบการศึกษาภาคบังคับ กทม. จึงพัฒนาการดูแลเด็กเล็กแบบ 2 ระบบ คือ
1. กทม. เปิดโรงเรียนดูแลเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 3 ปีเอง ในปัจจุบันมีเด็กในการดูแลกว่า 20,000 คน รวมถึงการเปิดศูนย์ดูแลเด็กอ่อนอายุตั้งแต่ 3 เดือน จำนวน 3 ศูนย์
2.การกระจายอำนาจให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลเด็กอ่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเนื่องจากบุคลากรที่ดูแลเด็กอ่อนในชุมชนก็คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สำนักพัฒนาสังคมจึงต้องทำคู่มือหลักสูตรกลาง เพื่อให้ดูแลเด็กอ่อนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวจะมาเติมเต็มการกระจายอำนาจนี้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กอ่อน
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย เปิดให้บริการรับดูแลเด็กอ่อนอายุ 3 เดือน – 3 ปี เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ดูแลเด็กอ่อนภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ให้การดูแลเด็กวัย 3 เดือน–3 ปี เพื่อก้าวแรกสู่การดูแลและพัฒนาการที่มีคุณภาพ โดยได้เปิดให้บริการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สถานรับเลี้ยงกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
สำหรับศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ-กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแลเด็กอ่อนภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เน้นการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ตลอดจนการดูแลให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้ สำนักอนามัย ได้เริ่มปรับลดอายุการรับดูแลเด็กจากอายุ 2 ปี 6 เดือน – 5 ปี มาเป็นให้บริการรับดูแลเด็กอายุ 1 ปี – 3 ปี ในสถานรับเลี้ยงกลางวันของศูนย์บริการสาธารณสุข 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5, 8, 15, 17, 22, 24, 27, 35, 42 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่เขตที่เปิดรับเด็กเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีขึ้นไป) เนื่องจากเด็กช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ต้องให้ความสำคัญต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นการปิดรอยต่อระหว่างช่วงก่อนเข้าเรียนเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของโรงเรียน เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ฝึกทักษะพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงให้การเติบโตในอนาคต ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการให้บริการ ปรับลดอายุ เป็น 3 เดือน – 3 ปี ไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของศูนย์บริการสาธารณสุข อื่นต่อไป
สำหรับพิธีเปิดฯ ในวันนี้มี น.ส.ทวิดา กมลเวชช และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ภาคีเครือข่าย คณะทำงาน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีฯ