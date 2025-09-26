ชาวบ้านชายแดน วอนรบ.เร่งจ่ายเยียวยา เผยหลายบ้านอยากอพยพ แต่ไม่มีเงินต้องจำใจอยู่ต่อ

ชาวบ้านชายแดน วอนรบ.เร่งจ่ายเยียวยา เผยหลายบ้านอยากอพยพ แต่ไม่มีเงินจำใจต้องอยู่ต่อ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติและตึงเครียด
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ชายแดนที่ไม่ปกติและมีความตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนหวั่นวิตกกังวลจะมีการเปิดศึกปะทะกันรอบ 2 ขึ้น รวมถึงมีกระแสข่าวจะยิงกันในวันนี้ (26 ก.ย.68) ด้วย จึงพากันอพยพครอบครัวออกอาศัยอยู่ตามบ้านญาติและตามวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ไกลพื้นที่เพื่อความปลอดภัย โดยไม่รอคำสั่งประกาศให้อพยพจากทางการและต่างเตรียมความพร้อมนำอุปกรณ์มาหุงหาอาหารทำกับข้าวกินกันเอง เพราะรู้ว่าศูนย์อพยพยังไม่เปิด และท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียด ชาวบ้านต่างหวังเงินเยียวยา 5 พันบาทรอบแรก ที่ยังไม่มีใครได้ เพื่อนำมาใช้จ่ายในการอพยพรอบ 2
โดย สมาชิก อบต.ตำบลตาเมียง อ.พนมดงรัก ที่มาอยู่ดูแลชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ที่ศาลาภายในสุสาน บอกว่า ชาวบ้านอยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้ช่วยเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย ตอนนี้ชาวบ้านไม่มีเงินที่จะนำมาใช้จ่ายแล้ว ต้องรวมเงินกันคนละร้อยสองร้อยเพื่ออพยพออกมา อยากฝากถึงท่านอนุทิน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วย เพราะตนก็ถูกชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนกดดันมาพอสมควรกับเรื่องเงินเยียวยารอบแรกที่ยังไม่ได้กัน ตนมาอยู่ 3 วันแล้วดูแลชาวบ้านที่มาอยู่ที่นี่ ซึ่งคิดว่าตรงนี้ดีปลอดภัยที่สุดแล้ว เที่ยวนี้หากมีการปะทะกันคิดว่าน่าจะหนักกว่าครั้งก่อนแน่นอน ตอนนี้ชาวบ้านก็รอแต่เงินเยียวยาที่ว่าจะได้แต่ก็ไม่ได้สักที ตั้งแต่อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อำเภอพนมดงรัก กาบเชิง ตลอดแนวชายแดนไปจนถึง จ.ศรีสะเกษ ยังรอเงินเยียวยากันอยู่ ติดขัดตรงไหนทำไมถึงล่าช้าเหลือเกิน หลายคนอยากจะอพยพออกมาแต่ไม่มีเงินก็ต้องจำใจอยู่ในพื้นที่ต่อ ประชาชนชายแดนตอนนี้พากันเบื่อเอือมระอาการเมืองหมดแล้ว ต่อไปต้องเลือกพรรคเลือกคนที่ทำงานจริงจัง เพื่อประชาชนให้มากที่สุด
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.บริเวณเนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย ตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ชาวบ้านในพื้นที่ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นจากทางฝั่งกัมพูชา ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเสียงปืนที่ฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาไทยหรือไม่ เนื่องจากขณะนั้นมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยในช่วงนั้น ขณะที่สายข่าวในพื้นที่แจ้งว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดจากฝั่งเขรมจริง คาดว่าเป็นการยิงเช็กระยะเพื่อหาพิกัดฐานทหารฝั่งไทย รวมทั้งมีการเสริมกำลังเข้าประชิดชายแดนต่อเนื่อง เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้