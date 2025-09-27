CIB ติดปีก ชูอาวุธใหม่ AI ใช้ได้จริง วิเคราะห์รถต้องสงสัย-ค้นหากู้นอกระบบ ลดเวลาทำงานถึง 85.8%

CIB AI DAY 2025 : เมื่อ AI คืออาวุธใหม่ของ CIB
สถานการณ์โลกที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นมากกว่าเครื่องมือ แต่แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน เราจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย อยู่เสมอ เพื่อใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัจฉริยะประดิษฐ์ หรือ AI ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ช่วยดำเนินการลดภาระงานในด้านต่างๆ ที่เรียกได้ว่า แทบจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคนแทบจะทุกวัย ทุกอาชีพ เช่นเดียวกันกับ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน ที่มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ โดยอีก 1 หน้างานที่สำคัญ คืองานด้านไอที ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เล็งเห็นประโยชน์ของ AI และถูกนำมาปรับใช้กับงานตำรวจเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หัวเรือใหญ่แห่งตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เริ่มเฟ้นหาบุคคลผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ AI เชิญ กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KBTG มาเป็นวิทยากรให้กับตำรวจ CIB หวังให้เป็นประโยชน์เพิ่มศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปลายปี 2567 หลังจากนั้นประเดิมเปิดไอเดียผลิตคำสั่ง AI ในงานด้านต่างๆที่ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านกิจกรรม “TCSD AI DAY 2025” นวัตกรรม AI ขับเคลื่อนการทำงานตำรวจยุคใหม่ และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในมิติใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เมื่อวันที่ 25 ส.ค.68 ที่ผ่านมา และนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดประกายไอเดียดีๆ จนนำมาสู่งานใหญ่ที่รวมทุกกองบังคับการภายใต้สังกัด CIB เกิดเป็นงาน “AI DAY 2025” เมื่อ AI คืออาวุธใหม่ ของ CIB ไปเมื่อวันที่ 25 ก.ย.68 ที่ผ่านมา
พล.ต.ท.จิรภพ นำทีมโชว์ผลงานและชุดคำสั่ง AI ที่จะช่วยลดทอนขั้นตอนและเวลาในงานตำรวจ และจะสามารถช่วยให้ตำรวจเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยหลายๆผลิตภัณฑ์ ผ่าน AI ที่น่าสนใจ เช่น การออกแบบคำสั่ง (prompt) ลดขั้นตอนทำงาน ซึ่งในส่วนนี้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ร่วมประกวดส่งผลงาน มีมากถึง 82 ผลงาน ครอบคลุม 3 ภารกิจหลัก งานอำนวยการ , งานสืบสวน และงานสอบสวน ทั้งนี้ข้อมูลพบว่า AI สามารถลดขั้นตอนทำงานได้ 60.58% และลดเวลาการทำงานลงไป ถึง 85.81% โดยหลังจากนี้ Template prompt เหล่านี้จะถูกนำไปลงระบบ E-learning ของ CIB เพื่อให้ตำรวจเราสามารถเข้าไปศึกษา และนำไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 3 สายงาน มีดังต่อไปนี้
ด้านงานสืบสวน
– AI วิเคราะห์รถต้องสงสัยจากภาพกล้อง LPR : ว่าที่ พ.ต.ต.บดี ดวนพล สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.
– AI จัดทำเอกสารการจับกุมอัตโนมัติ : ร.ต.อ.ภณวริษ ทองประกาศิต รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.
– OSINT ค้นหาเงินกู้นอกระบบ : ด.ต.ยอดชาย ทองเพ็ชร ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปอท. ปรก.ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอท.
ด้านงานสอบสวน
– AI ในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า : พ.ต.ท.อัครพล เอี่ยมสำอางค์ รอง ผกก.1 บก.ปอศ.บช.ก.
– ENVI-INVEST ระบบสนับสนุนการกําหนดประเด็นการสอบสวน : พ.ต.ท.หญิง ภิ์ษัชกร เลิศวิลัย สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส.
– BrightGuide สํานวนไหนก็ทําได้ : พ.ต.ท.หญิง วชิรา ธาวนพงษ์ สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส.
ด้านงานอำนวยการ
– สร้างการตระหนักรู้ ด้วยอินโฟกราฟฟิก จาก Ai : พ.ต.ท.ชยาคมน์ โพธิ์ปรึก รอง ผกก.3 บก.ปปป. ปรก. รอง ผกก.ศฝร.บช.ก.
– AI ช่วยสรุปสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา : ส.ต.ต.หญิง ปิยธิดา ยมศรีเคน ผบ.หมู่ ฝ่ายอํานวยการ 2 บก.อก.บช.ก.
– AI สรุปข้อมูลรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชาในสาระสำคัญ : ร.ต.อ.ณัฐดนัย ปั้นสอาด รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.
ขณะที่ผลิตภัณฑ์ AI จากไอเดียสู่เครื่องมือใช้งานจริง ได้แก่
I Justice ระบบ AI chatbot ทำขึ้นมาเพื่อไว้พูดคุยกับผู้เสียหายคดีทางเพศโดยเฉพาะ ถูกออกแบบให้เข้าใจหลักวิทยากับผู้เสียหายเป็นอย่างดี การพูดคุยลดความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ด้วยคำพูดภาษาที่นุ่มนวล ให้รู้สึกปลอดภัย
AutoDoc หรือ AI ที่ช่วยสร้างเอกสาร การขอข้อมูลจากผู้ให้บริการอัตโนมัติ พร้อมทั้งเตรียมข้อความที่จะส่งให้ผู้บริการทางช่องทางไลน์ หรืออีเมลล์ ไม่จำกัดสถานที่และเวลา สามารถส่งได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ
CIB Carpool with AI ใช้ AI ช่วยเลือกรถให้ตรงกับภารกิจ ในระบบ CIB Carpool รวมทั้งช่วยอนุมัติกรณีเร่งด่วน และสามารถสร้างรหัสผ่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรถได้อัตโนมัติ ช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
Detective Assistant เป็นระบบ AI Chatbot ที่จะเข้ารวบรวมจัดระเบียบข้อมูลสำคัญต่างๆ สนับสนุนงานสืบสวนของเรา ให้นำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการต่อได้ทันทีและมีมาตรฐาน
Project “องคต” ระบบ AI ตอบคำถามนักสืบด้วยภาษามนุษย์ ที่สามารถค้นหาข้อมูลแทนเราได้ ด้วยการตั้งคำถามธรรมดา ก็สามารถตอบเราได้แล้ว
CIB Little COP AI สร้างตัวการ์ตูนน่ารักเพื่อทำเตือนภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายและอื่นๆให้ประชาชน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการนำ AI เสมือนเป็นเครื่องลดภาระงานบางส่วนของเจ้าหน้าที่ แต่สิ่งที่พล.ต.ท.จิรภพ ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง เน้นย้ำกับตำรวจ CIB เสมอคือ Trust But Verify :เชื่อใจ แต่ต้อง ตรวจสอบ นั่นคือ ทุกๆผลลัพธ์ที่ได้จาก AI จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรา ก่อนการนำไปใช้เสมอ
รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนทุกอย่าง จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่จะนำไปใช้ ต้องถูกต้อง 100 % และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกข้อมูลที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
สุดท้ายแล้วก็เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้สมกับการที่ ตำรวจ CIB มีความเป็นมืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน อย่างแท้จริง