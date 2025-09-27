ปิดทองหลังพระ ลุยทำแผนขับเคลื่อนตามปรัชญาศก.พอเพียงระยะ5 สู่การพัฒนายั่งยืน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 5 (2571–2575) เน้น SROI–Result Chain–Ecosystem สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้จัดการประชุม “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับแผนปฏิบัติการระยะที่ 5 (พ.ศ. 2571–2575)” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการมูลนิธิ นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบัน และอาจารย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI TU) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา
ที่ประชุมมีความเห็นว่า กว่า 16 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ และสถาบันได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจนถึง ระยะ ที่ 4 ตั้งแต่การสร้างพื้นที่ต้นแบบ ขยายผลการพัฒนา ต่อยอดความเข้มแข็ง จนถึงการสร้างเครือข่ายสู่ความยั่งยืน ซแผนระยะที่ 4 จะสิ้นสุดในปี 2570 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการระยะที่ 5 สำหรับแผนปฏิบัติการระยะที่ 5 (พ.ศ. 2571–2575) จะมุ่งเน้นการเสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้และถอดบทเรียนเพื่อนำแนวทางที่ประสบความสำเร็จหรือข้อจำกัดมาปรับใช้ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริให้เชื่อมโยงกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ครอบคลุมการจัดการน้ำ เกษตร และเครือข่ายเกษตรกร รวมทั้งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ต้นแบบ ผ่านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์( Result Chain ) และการทำงานเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อยกระดับผลลัพธ์ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยจะให้ความสำคัญกับการทบทวนการทำงานที่นำแนวทางพระราชดำริเป็นหลักในการทำงาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนตามลำดับขั้น“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” มองภาพปัญหา และการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยองค์รวม มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จเป็นรายพื้นที่ มากกว่าเป็นรายโครงการ ประกอบกับการวัดผลการดำเนินงานแผนบูรณาการฯระยะที่ 4 เพื่อเป็นข้อมูลรายงานให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นฐานการดำเนินงานในระยะต่อไป
โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นชอบแผนบูรณาการฯระยะที่ 5 ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2569 ทั้งนี้ SROI TU จะเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และปรับปรุงร่างแผนจนแล้วเสร็จ
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะผลักดันแผนปฏิบัติการระยะที่ 5 ให้เกิดผลลัพธ์ชัดเจน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
