คืบซ่อมถนนทรุด จนท.เร่งเทปูนใต้อาคารสน.สามเสน เตรียมสร้างผิวถนนจราจร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสนที่ทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอให้ปูนที่เทลงไปในหลุม เพื่อปิดปากอุโมงค์เซ็ตตัว หลังจากที่ 2 วันที่ผ่านมา สามารถเทปูนลงไปได้ตามระดับที่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้ว
ส่วนแผนปฏิบัติการในวันนี้ เจ้าหน้าที่จะเทปูน เพื่อทำเป็นฐานราก บริเวณใต้อาคารสน.สามเสน ให้ปูนสูงขึ้นมาระดับเสาเข็มที่ขาดไป โดยตอนนี้อยู่ในระหว่างการประเมินว่าจะใช้ปูนกี่คิว
นอกจากนี้ วันนี้จะมีการใช้ เครนขนาดใหญ่ เพื่อมายกวัสดุสิ่งของที่อยู่ภายในหลุมขึ้นมา เช่น เสาไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ท่อน้ำประปา และ เศษวัสดุอื่นๆ
และเมื่อปูนทุกจุดเซตตัวแล้ว ก็จะนำดินและหินคลุกมาถม เพื่อเร่งคืนพื้นผิวถนนให้ประชาชนได้กลับมาใช้การได้ตามปกติ
ส่วนเมื่อคืนที่มีฝนตกลงมา เจ้าหน้าที่ บอกกับทีมข่าวว่าไม่เป็นอุปสรรค เพราะมีแผนรับมือแล้ว โดยการตั้งเครื่องสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำ กทม.เอาไว้แล้ว และฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับปูนที่เทไปก่อนหน้านี้