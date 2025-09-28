เสธ.ต๊อด โต้กลับ ผอ.CMAC กล่าวหาไทยยิงปืนใหญ่ใส่ก่อน ชี้จัดฉากซ้ำ-บิดเบือนข้อมูล ยันทหารไทยเตรียมพร้อม-เฝ้าระวังสถานการณ์รอบด้าน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณี นาย เฮง รัตนา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา (CMAC) โพสต์ข้อความกล่าวอ้าง วานนี้ทหารไทยยิงปืนใหญ่เข้ามาในดินแดนกัมพูชา และใส่กองกำลังของกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียว ถือว่าไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนอย่างแน่นอน พร้อมโพสต์รูปหลุมระเบิดเก่าที่เคยใช้บิดเบือนกล่าวหาไทยไปแล้ว ตั้งแต่ 26 ก.ค. 68 ที่ว่าไทยใช้กระสุนควันที่บรรจุสารพิษและกระสุนที่บรรจุสะเก็ดระเบิด โดยย้ำว่า การกล่าวอ้างของ ผอ.CMAC เป็นหนึ่งในโฆษณาชวนเชื่อ ที่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการวางแผนจัดฉากอย่างเป็นระบบ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวานนี้ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาวางแผนยิงเข้ามาฝั่งไทย พยายามยั่วยุให้ไทยตอบโต้ พร้อมออกแถลงการณ์บิดเบือนในทุกช่องทาง
“ขณะเดียวกัน ยังวางแผนให้คณะ IOT กัมพูชา ลงพื้นที่หลังเกิดเหตุทันที และการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของ IOT กัมพูชาในวันนี้ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดก็เพื่อสร้างหลักฐานเท็จกล่าวหาไทย ให้สังคมโลกมองว่าไทยเป็นผู้รุกราน ส่วนกัมพูชาเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำ ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณารูปหลุมระเบิดเก่าต่างๆ ที่ ผอ. CMAC ได้นำมาเผยแพร่ ก็จะพบว่าลักษณะของหลุมระเบิดและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ไม่ใกล้เคียงกับหลุมระเบิดจริงอย่างที่ควรเป็น ทั้งขนาดของหลุม และรัศมีการกระจายตัวของระเบิด ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง”
โฆษกกองทัพบก ยังกล่าวอีกว่า การยั่วยุและการบิดเบือนข่าวสารของกัมพูชาในครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ประท้วงไปยังคณะ IOT ประเทศไทยแล้ว สำหรับหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์รอบด้าน โดยเฉพาะการเข้ามายั่วยุสร้างสถานการณ์ของกัมพูชา เพื่อหวังผลในการโฆษณาชวนเชื่อต่อสังคมโลก