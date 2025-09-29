ตาชั่งพันดาว : วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568

⦁….“ชาติบ้านเมือง คือเลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่บุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกัน และมีจุดมุ่งหมาย มีอุดมคติอันร่วมกัน” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2514
⦁….กันยายนเดือนสุดท้ายอำลาหน้าที่ราชการ ถอนหัวโขน แล้วเริ่มต้นชีวิตในบทบาทใหม่ มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ทั้งพักผ่อน ออกกำลังกายท่องเที่ยว ทำงานอดิเรกที่ชอบ อดีตเก็บเป็นความทรงจำดีๆ เรื่องราวความสำเร็จ ได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบ ถือเป็นคุณงามความดีที่ได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงาน และสัมพันธภาพเพื่อนร่วมงานเป็นความรู้สึกงดงามตลอดไป ขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการตลอดจนถึงครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส และใช้ชีวิตยามเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป
⦁….ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เสนาบดีกระทรวงตาชั่งวันแรก 26 ก.ย. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ อดีตรอง ผบช.ภ.3 นรต.รุ่นที่ 40 เป็น 1 ใน 25 นายพลตำรวจ เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์กลางปี 2568 ได้ปรับยศเป็น พล.ต.ท.รุทธพล ประเดิมเอาฤกษ์เอาชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรมเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็น รมต.จาก “บุรีรัมย์คอนเน็กชั่น” เลี่ยงให้สัมภาษณ์ประเด็นฮอตยาก เจ้าตัวประกาศไม่แทรกแซงคดีเขากระโดงและคดีฮั้ว ส.ว. มอบให้ดีเอสไอเดินหน้าต่อเต็มที่ ขณะที่เพื่อนร่วมรุ่น นรต.รุ่น 40 อีกคน พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.รุ่น 40 เลื่อนยศ พล.ต.อ. เข้าสมัครสรรหา ป.ป.ช.รอบ 3
⦁….“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ติดดาวเป็น ร.ต.ต.แล้ว บิ๊กต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เป็นประธานประดับยศให้ มี บิ๊กก้อง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ร่วมยินดี เป็นสักขีพยาน “หมวดวิว” แชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยว จากการคว้าเหรียญทองแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2023 และยังเป็นแชมป์เยาวชนโลก 3 สมัยซ้อน นับเป็นชาวไทยคนแรกได้เหรียญเงินแบดมินตันชาย จากโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 จนได้รับฉายาว่า “เทพสามเกม” สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจประเทศชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์เลื่อนยศเป็นสัญญาบัตร อีกทั้งเรียนจบปริญญาตรีด้วย
⦁….ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกา ออก “คำแนะนำ” การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ในงานคดี ยืนยันว่าสามารถนำมาใช้ได้ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เน้นความรับผิดชอบ ความลับ ความเป็นอิสระผู้พิพากษา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม แนวทางดังกล่าวประกอบด้วย 5 ข้อสำคัญ ใช้อย่างมีความรับผิดชอบ, รักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล, ยึดความเป็นอิสระของผู้พิพากษา, ใช้สนับสนุนด้านธุรการและวิชาการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสอดคล้องกฎหมาย คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความลับทางราชการเป็นสำคัญ
⦁….ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ให้ใครชาติไหนทำเลียนแบบเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวอีก ตม.ยุค “บิ๊กปู” พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. บัญชาการสั่งล็อกตัว จอร์จี ซุกโคเยฟ หนุ่มรัสเซียวัย 23 ปี คาสุวรรณภูมิ หลังก่อเหตุอื้อฉาวฟีเจอริ่งหญิงไทยวัย 42 ปี บนรถกระบะวิ่งไปทั่วเมืองภูเก็ต แล้วรีบชิ่งหนีขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศ แจ้งข้อหาอนาจารในที่สาธารณะ และ พ.ร.บ.คอมพ์ เพิกถอนวีซ่าแล้วเนรเทศพ้นประเทศถาวร ฝ่ายชายอ้างไม่มีเจตนาแค่สร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิวในไอจี
⦁….ทองขึ้นแรงแบบพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ กลายเป็นช่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฟอกเงิน หลังหลอกเงินเหยื่อมาซื้อทอง ตำรวจสืบสวนนครบาลพบความผิดปกติ ใช้บัญชีม้าหลอกผู้เสียหายโอนเงิน แล้วนำเงินมาซื้อทองร้านย่านเยาวราช น้ำหนัก 80 บาท ผ่านบัญชีนิติบุคคล จึงให้ชุดสืบสวนไปสกัดจับ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น.ให้ข้อมูลว่า ขบวนการนี้หลอกลวง 2 ผู้เสียหายในพื้นที่ สน.พญาไทและ สน.บางโพ ให้โอนเงินกว่า 4.5 ล้านบาท เข้าบัญชีธนาคารของบริษัทนิติบุคคล กระทั่งศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ พบความผิดปกติ จึงแจ้งสืบสวนนครบาลสกัดจับขยายผล พบหลักฐานเพียบ มีทั้งตราประทับบริษัทนิติบุคคล 10 บริษัท เชื่อมแก๊งคอล หลอกโอนเงินเหยื่อมารวมกันเพื่อฟอกเงิน บิ๊กหวาน พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ บอกว่า ข้อมูลสืบสวนพบว่าขบวนการนี้เกี่ยวกับคดีที่มีการแจ้งความไว้ 18 คดี แต่ไม่มีข้อมูลซื้อทองคำไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว เชื่อว่าสั่งซื้อจำนวนมาก เกี่ยวกับฟอกเงิน เก็งกำไรราคาทองที่กำลังพุ่งสูงขึ้น….⦁
ไตร27