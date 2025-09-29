นายก ส.วิศวกรฯ คาดรอยต่อไม่แข็งแรง เหตุบันไดปูนหล่นทับคนงาน ย้ำงานอาคารต้องมีวิศวกรกำกับ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน จากเหตุการณ์บันไดคอนกรีตถล่มทับช่างไฟเสียชีวิต ในอาคาร 4 ชั้นนั้น ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ในเบื้องต้นทราบเพียงแต่ว่า เป็นการต่อเติมอาคาร โดยมีการติดตั้งบันไดดังกล่าวกับโครงสร้างเดิม
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ ระบุว่าจากรูปถ่ายที่ปรากฏตามสื่อ สังเกตุว่าตัวบันไดน่าจะเลื่อนไถลหลุดออกมาจากคานรองรับด้านบน โดยเกิดเหตุขณะที่ทำการถอดนั่งร้านแล้ว ทำให้จุดยึดด้านบนของบันไดต้องรับน้ำหนักแทนนั่งร้านที่ถูกปลดออกไป จึงมีคำถามเกี่ยวกับความแข็งแรงของจุดยึดระหว่างบันไดกับคานด้านบน โดยมีประเด็นที่พิจารณา คือ
- บันไดทำจากคอนกรีตมีน้ำหนักมาก มีลักษณะหักมุม โดยในช่วงแรกยึดกับคานด้านบน วางตัวขนานมาตามผนังอิฐ จากนั้นหักมุมลงมาที่พื้น
- การเสริมเหล็กตรงบริเวณรอยต่อระหว่างบันไดปูน กับคานรองรับด้านบน ทั้งในแง่จำนวนเหล็กเส้นที่ใช้ยึด ระยะฝัง และวิธีการฝังยึด มีความแข็งแรงเพียงพอ รับน้ำหนักบันไดได้หรือไม่
- การต่อเติมโครงสร้างในอาคารทุกประเภท อาจเข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุม ซึ่งต้องมีวิศวกรที่ถือใบอนุญาตมาออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างบันได ดังนั้นจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงว่า มีวิศวกรมากำกับดูแลหรือไม่
อย่างไรก็ตาม คงต้องรอข้อสรุปสาเหตุที่แท้จริงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ศ.ดร.อมร เปิดเผยต่อว่า ในอดีตมีการพังถล่มของส่วนต่อเติมอาคาร ที่เกิดจากรอยต่อระหว่างส่วนต่อเติมกับอาคารเดิมไม่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียงกันสาดที่ยื่นออกไป เป็นต้น
ดังนั้น จึงขอฝากเตือนเจ้าของอาคารจะต้องระวัง การต่อเติมอาคารเป็นงานวิศวกรรมควบคุม ตาม พระราชบัญญัติวิศวกร 2542 ดังนั้นจะต้องมีวิศวกรมากำกับดูแล ทั้งในขั้นตอนการออกแบบ และ การควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน