ธงชาติโบกสะบัด! ชัชชาตินำทัพกทม. เข้าแถวร้องเพลงเคารพ สนั่นลานคนเมือง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2568 โดยนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย
โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รศ.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร นายณรงค์ เรืองศรี นายศุภกฤต บุญขันธ์ นายแสนยากร อุ่นมีศรี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ร่วมกิจกรรม
ในช่วงเวลาเดียวกัน แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2568 โดยนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
สืบเนื่องจากวันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึงชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการในสังกัดอีกด้วย