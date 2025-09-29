จับได้แล้วหนึ่ง! ชัชชาติลั่น ‘น่าอายด้วยซ้ำ’ ฝากบอก ถ้าอยากพ่นจัดเดี๋ยวหากำแพงให้
สืบเนื่องกรณี ภาพผลงานกราฟิตี้ของศิลปินต่างชาติใน กทม. ถูกพ่นสีทับ โดย เพจ Drama-addict เปิดเผยว่า “มีลูกเพจฝากมา มีคนไปพ่นสีตามกำแพงหรือบ้านร้างแถวเจริญกรุง เละเทะไปหมด มีทั้งแบบที่เป็นกำแพงที่ทาง กทม ให้.คนที่มีฝีมือมาพ่นสีแสดงฝีมือ แล้วก็เจอคนไปพ่นสีทับหลายจุด ฝากทาง จนท. ที่เกี่ยวข้องด้วย” นั้น
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 29 กันยายน ที่ซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมเผยแพร่ภาพสด ความเสียหายงานศิลปะดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลงานศิลปะที่เสียหายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Krung Thep Creative Streets” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ในสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส European Heritage Day 2025 โดยศิลปินภาพวาดฝาผนังจากประเทศไทยและประเทศในสหภาพยุโรป เดินทางมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะฝาผนัง เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรุงเทพมหานคร และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานสืบทอดมาจากทวีปยุโรป ด้วยการเปลี่ยนถนนเหล่านี้ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอันมีชีวิตชีวา เพื่อสะท้อนมรดกและสถาปัตยกรรม โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 15 จุดรอบกรุงเทพฯ ในย่านสำคัญต่างๆ อาทิ เจริญกรุง ตลาดน้อย ทรงวาด สาทรใต้ สุรวงศ์ และลุมพินี
ในตอนหนึ่ง นายชัชชาติกล่าวว่า ไม่ใช่แค่ความเลอะเทอะ ภาพมันมีเจ้าของ ศิลปินมอบให้ กทม.ดูแล มันเป็นทรัพย์สิน การทำลายนั้น มีโทษรุนแรงกว่าปกติทั่วไป
ถ้าคิดจะทำ มันไม่ได้มีศักดิ์ศรี ความน่าภูมิใจ น่าอายด้วยซ้ำ ถ้าใครเห็นพฤติกรรมรีบแจ่งตำรวจ เรามี CCTV ทำแล้วอย่าคิดว่าจะรอดไปได้ ไม่ใช่แค่ศิลปินต่างประเทศ ของศิลปินคนไหน เรารับไม่ได้ มันแสดงถึงจิตใจ ความไม่มีระเบียบเรียบร้อย
“ผมคิดว่ากลุ่มศิลปินดีๆ ก็มี ที่สร้างผลงาน ไม่ใช่ไปพ่นในที่ที่ไม่อนุญาต หรือถ้าอยากทำ เดี๋ยวผมเตรียมผนังให้เลยเมื่อวาน รองฯ ศานนท์ แจ้งมาไม่สบายใจ เป็นเรื่องที่คนตั้งใจทำเพื่อความสวยงามของเมือง
ก็ต้องเอาโทษสูงสุด จับได้แล้วก็ต้องขยายผล ทุกคนเป็นเจ้าของผลงานนี้ร่วมกัน ก็ขอให้ช่วยดูแล ถ้าใครอยากทำลาย อย่าเลย ถ้าอยากพ่น เดี๋ยวหากำแพงให้เลย ที่เจ้าของอนุญาต ขอให้เคารพสิทธิของคนอื่น ของเมืองด้วย” นายชัชชาติกล่าว
นายชัชชาติยังหันไปกล่าวขอบคุณทางตำรวจด้วยว่า ขอบคุณมากที่จับได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่มีกล้อง อย่าคิดว่าจะรอดไปได้ มันไม่ได้สร้างคุณค่าใครเลย
“เสียใจ วาดซะสวยเลย มาพ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย”
“จริงๆ อาจจะเป็นงานของเขา แต่ก็ต้องเคารพศิลปินคนอื่นด้วย ไม่ใช่เราทำงานตามใจเราลายเส้นสวยหรือไม่สวย อยู่ที่คนมอง อาจจะมีคนชอบก็ได้ แต่การที่มาทับงานคนอื่นมันคงมีกลุ่มน้อยมากๆ ที่ชื่นชม ฝากพวกเราดูแลด้วย อย่าสนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้เลย”
“อยากจะประกาศทีมอะไร ? ใครรู้ว่าเป็นพวกไหน โลโก้ของใคร ส่งข้อมูลมาหน่อย ถือว่าเป็นเรื่องจริงจัง ซีเรียส ต้องช่วยกันดูแล เป็นสมบัติของเมือง ของทุกคน เราจะมีภาพพวกนี้เยอะขึ้น ต้องช่วยกัน ฝากตำรวจด้วยเอาจิงเอาจัง ไม่ใช่แค่เรื่องสะอาด แต่เป็นการทำลายทรัพส์สินของเมือง” นายชัชชาติกล่าว
พร้อมเปิดเผยด้วยว่า โทษของการพ่นทับผลงานที่เป้นสมบัติของสาธารณะนั้น
มีโทษปรับ 60,000 บาท โดยล่าสุดสามารถจับมือพ่นได้แล้ว 1 คน จาก 3 คน ตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ด้าน นายศานนท์ รองผู้ว่าฯ กล่าวย้ำด้วยว่า ทุกจุดมีกล้องดูแล
ทั้งนี้ ในช่วงท้าย นายชัชชาติกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุการณ์หลุมยุบ ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่าปัจจุบันเป็นไปตามแผนเรียบร้อยดี ถ้าหากมีความคืบหน้าจะอัพเดตต่อไป ท่านฯ นายก ก็กรุณาลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตื่นตัว