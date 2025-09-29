ตุลาฯนี้ขึ้นแล้ว! กทม.ชวนถึงบ้าน ‘ลงทะเบียนแยกขยะ’ ลดค่าเก็บ 40 บาท

เหลืออีกแค่2วัน! กทม.รุกเคาะประตูบ้าน ชวนชาวแฟลตห้วยขวาง ลงทะเบียน ‘บ้านนี้ไม่เทรวม’ ก่อนปรับขึ้นค่าเก็บขยะตุลาฯนี้
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 กันยายน ที่เขตห้วยขวาง นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายอธิวัฒน์ ศิลาหม้อม ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารเขตดินแดง ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวเคหะชุมชนห้วยขวาง เข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม สมัครทางแอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY เพื่อรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมขยะ จากที่จะปรับเป็น 60 บาทต่อเดือน สำหรับบ้านเรือนทั่วไปที่มีขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน เหลือเพียง 20 บาทต่อเดือน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2568 ซึ่งจะบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2568
โดย นายพรพรหม ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ได้ส่งมอบถังขยะ จำนวน 410 ใบ แบ่งเป็นถังขยะอินทรีย์ จำนวน 190 ใบ ถังขยะทั่วไป จำนวน 190 ใบ และถังขยะอันตราย จำนวน 38 ใบ เพื่อตั้งวางในจุดพักขยะรวมของประชาชนชาวเคหะชุมชนห้วยขวาง
จากนั้น ร่วมเดินรณรงค์เชิงรุกเคาะประตูบ้าน เชิญชวนชาวชุมชนเคหะห้วยขวางเข้าร่วมโครงการโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ผ่านแอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY พร้อมมอบแผ่นพับ “ฮาวทูทิ้ง” ย้ำเตือนวิธีการคัดแยกและทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้เยี่ยมชมธนาคารขยะออมทรัพย์เคหะชุมชนห้วยขวาง ที่มีการเปิดรับฝากขายและบริจาคขยะรีไซเคิล โดยมีการปันผลให้แก่สมาชิก
นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตดินแดง ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY ด้วย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ได้อย่างต่อเนื่อง 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
1. แอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งในระบบ IOS และ Android
– ระบบ IOS : https://u.bangkok.go.th/Appbkkwastepay
– ระบบ Android : https://u.bangkok.go.th/Wastepayforandroid
2. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ BKK WASTE PAY : bkkwastepay.bangkok.go.th
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่
4. เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทาง BKK WASTE PAY
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือที่เว็บไซต์ ttps://greener.bangkok.go.th/welcome/
ข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 02-203-2935
การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์ BKK WASTE PAY: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม #hotline โทร. 09 9436 1036, 09 5019 6349, 09 4359 5701, 06 1891 6342 ได้ทุกวัน เวลาราชการ หรือ โทร. 02-203-2928 ในวัน เวลาราชการ
สามารถดาวน์โหลดคู่มือ “ฮาวทูทิ้ง” ได้ที่นี่ โบรชัวร์ โปสเตอร์