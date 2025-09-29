ชัชชาติเชื่อ เพราะ กทม.โอบกอดความต่าง ดึงดูดนทท. 32 ล้าน – พร้อมเป็น ‘เจ้าภาพเมืองไพรด์’

ชัชชาติเชื่อ กทม.โอบกอดความต่าง ดึงดูด นทท. 32.4 ล้าน พร้อมเป็น ‘เจ้าภาพเมืองไพรด์’
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ห้องกรุงธน โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Future Pride Thailand และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Bangkok as a Global Inclusive Destination” โดย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและความเป็นมาของการจัดการประชุม
นายชัชชาติกล่าวว่า Future Pride คือสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพราะเราเป็นเมืองที่โอบกอดผู้มีความแตกต่าง ไม่เฉพาะเรื่องเพศสภาพ แต่หมายถึงเรื่องความเชื่อ ศาสนา อายุ ความพิการต่างๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีผู้มาท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก
“ปีที่แล้วมีผู้มาเที่ยว 32.4 ล้านคน เพราะนักท่องเที่ยวมาแล้วรู้สึกปลอดภัย รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ไม่แตกแยก ไม่มีคนรังเกียจหรือดูถูก ถือเป็นหัวใจของพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ทั้งนี้ เชื่อว่าการที่จะก้าวไปเป็นเมือง Pride จะยืนยันถึงการยอมรับความแตกต่าง ความปลอดภัย ความอบอุ่น และความเป็นส่วนหนึ่ง” นายชัชชาติกล่าว
นายชัชชาติกล่าวต่อว่า งาน Pride Month ไม่ใช่แค่เดือนเดียว ต้องเป็น Pride Every Day และอยู่ในจิตวิญญาณของเรา กรุงเทพมหานครไม่ได้ทำแค่เดือนเดียว แต่ทำอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิด Pride Clinic การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนสร้างค่านิยมความเข้าใจและยอมรับ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่รับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคนร่วมงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้าง แต่ปัญหาคือกฎหมายล้าสมัย ซึ่งที่ผ่านมามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว และมีคู่รักมาจดทะเบียนแล้วมากกว่า 3,266 คู่
“การดูแลหรือให้บริการผู้ที่มีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อน อาทิ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้ใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจผู้มาใช้บริการได้ดีขึ้น มีการให้บุคลากรในสังกัดแต่งกายได้ตามต้องการ รวมถึงมีการรับผู้พิการเข้าทำงานด้วย ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เรามีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เราพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเมืองไพรด์ในปี ค.ศ. 2030 และหวังว่าสุดท้ายเราจะเป็นเจ้าภาพเมืองไพรด์ในปี ค.ศ. 2030 ได้” นายชัชชาติกล่าว
ด้าน นางศุภวรรณ ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงมาก ไม่ใช่แค่ดินแดนแห่งรอยยิ้ม เป็นประเทศที่ต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกด้วยความอบอุ่น แต่สิ่งที่ก้าวไกลกว่านั้นคือการทำให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นมิตร แต่ยังเป็นบ้านที่โอบรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
“บ้านที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง การประชุมการเชิงปฏิบัติการ Future Pride Thailand ในวันนี้ สสปน. จัดขึ้นเพื่อจะช่วยพัฒนาออกแบบเมือง ซึ่งมีเครือข่ายมาจากหลายเมืองช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันสังคมและเศรษฐกิจไปด้วยกัน สิ่งที่ร่วมกันในวันนี้จะเป็นรากฐานให้ความฝันของเราเป็นจริง คือ Road to Thailand World Pride 2030” นางศุภวรรณกล่าว