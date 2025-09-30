ตร.ท่องเที่ยวอบรมอาสาสมัครกว่า 8 พันคนเตรียมพร้อมความปลอดภัยรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

ตำรวจท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย นักท่องเที่ยวช่วงไฮซี ซั่น อบรมอาสาทั่วประเทศ แจ้งเหตุผ่านแอพฯสื่อสาร 8 ภาษาตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว(ผบช.ทท.)เปิดเผยว่าตามนโยบาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งพัฒนามาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นความเชื่อมั่น ประกอบกับการขับเคลื่อนของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทท.ตร.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมอาสาสมัครจากรัฐบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงดำเนิน “โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว” ในห้วงวันที่ 9-30 กันยายน 2568 ทุกพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และ 76 จังหวัด แห่งละ 100 คน รวมยอดอาสาสมัคร 8,500 คน พร้อมเป็นเครือข่ายดูแลนักท่องเที่ยว
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา กล่าวว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญรองรับการท่องเที่ยวช่วง High Season ที่จะมาถึงช่วยยกระดับการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมเข้ามามีส่วนร่วม อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย เสริมสร้างความเชื่อมั่นพร้อมสะท้อนการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการแจ้งเหตุหรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Thailand Tourist Police ซึ่งรองรับการสื่อสารได้ถึง 8 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง