ม.เกษมบัณฑิตปลื้ม สร้างโอกาส-ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ม.เกษมบัณฑิตปลื้ม ช่วยสร้างโอกาส-ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยได้ผนึกกับธนาคารออมสิน ด้วยการส่งนักศึกษา และอาจารย์ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2568 สำหรับในปี 2568 นักศึกษา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของธนาคารออมสินได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันนออกของกรุงเทพฯ 5 ชุมชน ด้วยการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ และเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล
“จากการติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน พบว่า มิติที่น่ายินดียิ่งคือการที่สินค้าชุมชน ซึ่งนักศึกษา และอาจารย์ ร่วมพัฒนา และผลักดัน ส่งผลให้ผลิตผลดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางการตลาด และความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน และเหนืออื่นใด จากความสำเร็จภายใต้การผนึกพลังร่วมของมหาวิทยาลัย และธนาคารออมสิน จึงถือได้ว่าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นหนึ่งในมิติตอบโจทย์สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศได้อย่างน่าสนใจยิ่ง” ดร.เสนีย์กล่าว
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต