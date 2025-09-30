กทม. เปิดทางเชื่อมถนนสามวากับหทัยราษฎร์ แก้ซอยตัน คลายจราจรเส้นเลือดฝอย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดใช้ถนนโครงการต่อเชื่อมถนนสามวากับถนนหทัยราษฎร์ ณ บริเวณทางต่อเชื่อมถนนสามวากับถนนหทัยราษฎร์ เขตคลองสามวา โดย รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) นางธัญนภัส มณีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสามวาคน ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวา ประชาชนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด
สำหรับทางต่อเชื่อมถนนสามวากับถนนหทัยราษฎร์ เป็นโครงการตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาจราจรในระดับเส้นเลือดฝอยด้วยการผายปากซอยหรือทำทางเชื่อมทางลัด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจราจร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ด้าน 9 ดี ในด้าน “เดินทางดี” ซึ่งเบื้องต้นสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวาตามแนวถนนเหนือ – ใต้ ในพื้นที่เขตมีนบุรีและพื้นที่เขตคลองสามวา โดยมีจุดเริ่มตันบริเวณปากซอยถนนสามวาบรรจบถนนสุวินทวงศ์ถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่คลองหนึ่งตะวันตก
ซึ่งจุดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้เปิดใช้เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสภาพถนนสามวายังไม่สามารถเชื่อมต่อกับถนนหทัยราษฎร์ได้ ดังนั้นเพื่อให้การจราจรจากถนนสามวาไปยังถนนหทัยราษฎร์มีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สำนักการโยธาจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสามวากับถนนหทัยราษฎร์เชื่อมต่อกันโดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณสะพานคลองหนึ่งตะวันตกไปตามแนวถนนสามวา และสิ้นสุดโครงการที่ถนนหทัยราษฎร์ และเพื่อให้การเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเกิดการเชื่อมต่อและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สำนักการโยธามีแผนที่จะเชื่อมต่อถนนสามวาออกสู่ถนนหทัยราษฎร์เพื่อให้การเดินทางออกสู่ถนนลำลูกกา สามารถออกสู่จังหวัดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างคล่องตัวอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ เขตคลองสามวาเป็นเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นอันดับต้น ๆ ของพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีประชากรรวมประมาณ 200,000 กว่าคน ปัจจุบันมีคนย้ายมาอยู่เยอะ ซึ่งจะต้องมีการทำถนนเยอะขึ้น รวมถึงเรื่องแสงสว่างด้วย สำหรับทางเชื่อมดังกล่าว สำนักการโยธา ได้มีการจัดกรรมสิทธิ์เวรคืนที่ดิน 11 แปลง เพื่อทำทางต่อเชื่อมถนนสามวากับถนนหทัยราษฎร์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร แก้ปัญหาซอยตัน ให้ประชาชนมีทางออก การจราจรคล่องตัวมากขึ้น เมื่อเปิดใช้แล้วจะสามารถช่วยระบายการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา ให้สะดวกยิ่งขึ้น