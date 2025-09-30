กล้ามากแต่ไม่รอด! จับโจรรายล่าสุด แอบตัดสายไฟบน ‘ยกระดับพระราม 9’

ใครเห็นแจ้งด่วน! จับรายล่าสุด โจรกล้ามาก แอบตัดสายไฟถึงบนสะพาน ‘ยกระดับพระราม 9’
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 29 กันยายน สำนักการโยธา ตรวจสอบพบโจรขโมยตัดสายไฟฟ้า บนสะพานยกระดับพระราม 9 ฝั่งขาเข้า
โดยเบื้องต้น สำนักการจึงบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน เข้าจับกุมดำเนินคดีต่อไป พร้อมทั้งนำตัวผู้กระทำความผิด ไปชี้จุดที่ลักลอบตัดสายไฟ ซึ่งเป็นทรัพย์สินสาธารณะ
ทั้งนี้ กทม.ได้เปิด ‘ยุทธการช็อตโจรขโมยสายไฟ’ พร้อมระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการใช้เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากปัญหาการขโมยสายไฟในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่าหลายล้านบาท แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้แจ้งทันทีผ่านทางสายด่วน 1555 หรือ Traffy Fondue หรือแจ้งตำรวจ โทร. 191
ซึ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนว่า จะดำเนินการทั้งในส่วนของผู้ก่อเหตุและเครือข่ายที่รับซื้ออย่างเอาจริง โดยไม่มีละเว้น ทั้งนี้ ศาลเคยมีคำพิพากษาให้จำคุกผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าวถึง 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา มาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลัง กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ภาพผู้กระทำความผิดรายล่าสุดนั้น มีผู้เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยว่า 1.ต้องลงโทษให้หนักที่สุด และสืบให้พบเครือข่ายรับซื้อด้วย โจรพวกนี้ โดนจับ ถูกทำโทษแล้ว ยังไงก็ไม่เลิกทำอีก เพราะคุ้นเคย ทำง่าย ความเสียหายที่ประเทศจะต้องเสียเงินในการบูรณาซ่อมแซม เป็นเงินมากกว่า เงินที่โจรเหล่านี้ ขโมยทรัพย์สิน หรือสายไฟไปขายเอาทองแดงมาก
2. ต้องรณรงค์และให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับความเสียหายของประเทศให้ประชาชนตระหนัก และ ไม่เมินเฉยที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตามให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลทรัพย์สินที่สำคัญ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชาติ
3. การทำลายทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้าวพื้นฐานของชาติ ถือเป็นภัยความมั่นคงที่จะต้องเข้มงวด และต้องมีโทษที่รุนแรง